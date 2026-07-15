📣 Women Veterans Telephone Town Hall
When:
Tue. Aug 4, 2026, 6:00 p.m. – 7:00 p.m. CT
Where:
📞 Dial in: (833) 305‑1703
500 East Veterans Street
Tomah, WI
Cost:
Free
📣 Women Veterans Telephone Town Hall
Join us for an evening of connection, support, and conversation designed specifically for Women Veterans.
📅 Tuesday, August 4, 2026
⏰ 6:00 p.m. – 7:00 p.m.
📞 Dial in: (833) 305‑1703
Connect with Women Veteran Health Staff. This is a great opportunity to ask questions, share experiences, and learn about available resources.
For more information, contact Tomah VA’s Women Veteran Program Manager at 608‑372‑3971 or 1‑800‑872‑8662, ext. 66375