Skip to Content

📣 Women Veterans Telephone Town Hall

Women Veterans event poster with blue background.

When:

Tue. Aug 4, 2026, 6:00 p.m. – 7:00 p.m. CT

Where:

📞 Dial in: (833) 305‑1703

500 East Veterans Street

Tomah, WI

Cost:

Free

📣 Women Veterans Telephone Town Hall
Join us for an evening of connection, support, and conversation designed specifically for Women Veterans.
📅 Tuesday, August 4, 2026
⏰ 6:00 p.m. – 7:00 p.m.
📞 Dial in: (833) 305‑1703
Connect with Women Veteran Health Staff. This is a great opportunity to ask questions, share experiences, and learn about available resources.
For more information, contact Tomah VA’s Women Veteran Program Manager at 608‑372‑3971 or 1‑800‑872‑8662, ext. 66375
 

Other VA events

Last updated: 