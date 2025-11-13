Skip to Content

Former PGY-1 residents

Here are Jonathan M. Wainwright's former PGY-1 residents and where they are now.

2024-2025

Darcie Evans, PharmD
PGY2 Clinical Pharmacogenomic
Durham VA Health Care System  |  Durham, NC

Carolyn Pham, PharmD
PGY2 Ambulatory Care Pharmacy Residency
VA Greater Los Angeles Healthcare System  |  Los Angeles, CA

2023-2024

Seth Morris, PharmD
Clinical Pharmacist Practitioner
Hampton VA Medical Center  |  Hampton, VA

Aaron Roberts, PharmD
Ambulatory Care Clinical Pharmacy Specialist
The Christ Hospital Health Network  |   Cincinnati, OH

2022-2023

Mackenzie Laisure, PharmD
Clinical Pharmacist Practitioner
White River Junction VA Medical Center  |  White River Junction, VT

2021-2022

Julie Garcia-Bowden, PharmD
Clinical Pharmacist Practitioner
VA VISN 20 Clinical Resource Hub  |  Boise, ID

Kayla Treharne, PharmD
Clinical Pharmacist Practitioner
Mann-Grandstaff VA Medical Center  |  Spokane, WA

