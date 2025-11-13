Former PGY-1 residents
Here are Jonathan M. Wainwright's former PGY-1 residents and where they are now.
2024-2025
Darcie Evans, PharmD
PGY2 Clinical Pharmacogenomic
Durham VA Health Care System | Durham, NC
Carolyn Pham, PharmD
PGY2 Ambulatory Care Pharmacy Residency
VA Greater Los Angeles Healthcare System | Los Angeles, CA
2023-2024
Seth Morris, PharmD
Clinical Pharmacist Practitioner
Hampton VA Medical Center | Hampton, VA
Aaron Roberts, PharmD
Ambulatory Care Clinical Pharmacy Specialist
The Christ Hospital Health Network | Cincinnati, OH
2022-2023
Mackenzie Laisure, PharmD
Clinical Pharmacist Practitioner
White River Junction VA Medical Center | White River Junction, VT
2021-2022
Julie Garcia-Bowden, PharmD
Clinical Pharmacist Practitioner
VA VISN 20 Clinical Resource Hub | Boise, ID
Kayla Treharne, PharmD
Clinical Pharmacist Practitioner
Mann-Grandstaff VA Medical Center | Spokane, WA