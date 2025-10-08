Get A Flu Shot: Risk Less. Do More.
When:
No event data
Where:
Main Building - Atrium
50 Irving Street, Northwest
Washington, DC
Cost:
Free
The Atrium Flu Shot Clinic at the DC medical center opens October 6 – November 21, 2025, weekdays, 8:00 a.m. – 3:00 p.m., except federal holidays.
Mon. Oct 6, 2025, 8:00 a.m. – 3:00 p.m. ET
Tue. Oct 7, 2025, 8:00 a.m. – 3:00 p.m. ET
Wed. Oct 8, 2025, 8:00 a.m. – 3:00 p.m. ET
Thu. Oct 9, 2025, 8:00 a.m. – 3:00 p.m. ET
Fri. Oct 10, 2025, 8:00 a.m. – 3:00 p.m. ET