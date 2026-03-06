Accesibilidad en VA
Estamos comprometidos a brindar acceso a nuestros sitios web y aplicaciones digitales para todos los visitantes con discapacidad. Le pedimos que nos informe sobre los problemas de accesibilidad que encuentre. Sus comentarios nos ayudan a brindarle la información que necesita y solucionar cualquier problema para todos los veteranos y sus familiares. Infórmese sobre cómo notificar un problema u obtener ayuda de inmediato.
Nuestro compromiso según la ley de la Sección 508
La Sección 508 es una ley federal que establece que todos los organismos del Gobierno de los EE. UU. deben poner su tecnología electrónica e informática y los datos al alcance de todos. Por ley, los organismos deben brindar a las personas con discapacidad el mismo nivel de acceso que a las sin discapacidad. Por ejemplo, una persona que utiliza un lector de pantalla para leer un sitio web del gobierno debe tener acceso a la misma información que una persona que lee el sitio visualmente.
Infórmese más sobre nuestro compromiso en la página de la Oficina de la Sección 508 (en inglés)
Qué hacer si tiene un problema de accesibilidad
Infórmenos de inmediato si tuvo un problema en un sitio web de VA o en la aplicación móvil en relación con cualquiera de estas necesidades:
- Lectura de información sobre beneficios, servicios o atención de salud
- Llenado de un formulario en línea
- Uso de enlaces para llegar a secciones diferentes de un sitio web o aplicación
Cuando nos informa sobre un problema, nos ayuda a solucionarlo para todos a futuro. Estamos siempre dispuestos a ayudar si necesita información o ayuda ahora.
Notifique el problema a nuestra Oficina de la Sección 508
Envíenos un mensaje electrónico a Section508@VA.gov. El asunto debe indicar Solicitud de asistencia sobre la Sección 508.
Asegúrese de incluir estos detalles:
- Dónde encontró el problema. Si puede, incluya la dirección de la página web (o URL).
- El tipo de tecnología de ayuda que estaba usando cuando encontró este problema. Por ejemplo, indíquenos si estaba usando un lector de pantalla, lente de aumento, pantalla Braille, programa informático con reconocimiento de voz, dispositivo háptico o conmutador.
- El formato en el que le gustaría recibir los materiales de seguimiento. No todos los informes dan lugar a materiales de seguimiento.
- Su información de contacto (si desea que nos pongamos en contacto con usted en caso de que necesitemos más detalles).
- Cualquier otra información que cree que nos ayudará a solucionar el problema.
Llámenos para obtener información o ayuda ahora
Si no consigue la información que necesita, o no puede hacer algo que necesita hacer, debido al problema, llámenos al
Si necesita un intérprete, seleccione 0. Lo pondremos en contacto con un agente del centro de llamadas de VA. Indique al agente que necesita a un intérprete en la llamada.
Qué esperar después de que notifique un problema a nuestra Oficina de la Sección 508
Evaluaremos el problema y lo asignaremos al equipo responsable para que lo solucione. Si necesitamos más detalles, responderemos a su mensaje electrónico.
Solucionamos todo tipo de cuestiones de accesibilidad tan rápidamente como podemos, pero algunos problemas pueden llevar varias semanas o más. Sepa que incluso si no podemos solucionar un problema de inmediato, su informe nos ayuda a priorizarlo y a corregirlo para los veteranos y familiares que usarán nuestro sitio web y aplicaciones en el futuro. Y recuerde que, si necesita ayuda antes, nos puede llamar al
Qué debe saber sobre la discriminación por motivo de discapacidad
También estamos comprometidos con la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973. Conforme a esta ley, los organismos del gobierno de los EE. UU. no pueden discriminar a alguien por motivo de discapacidad.
Por ejemplo, un programa de VA no puede denegarle servicios o beneficios simplemente por discapacidad. Además, el personal debe realizar un esfuerzo razonable para brindar asistencia y servicios gratuitos para comunicarse eficientemente. Esto incluye asistencia como documentos en letra grande o servicios de intérprete.
Infórmese más sobre sus derechos civiles y cómo tramitar un reclamo de discriminación (en inglés)