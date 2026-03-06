Accesibilidad en VA

Qué hacer si tiene un problema de accesibilidad

Infórmenos de inmediato si tuvo un problema en un sitio web de VA o en la aplicación móvil en relación con cualquiera de estas necesidades:

Lectura de información sobre beneficios, servicios o atención de salud

Llenado de un formulario en línea

Uso de enlaces para llegar a secciones diferentes de un sitio web o aplicación

Cuando nos informa sobre un problema, nos ayuda a solucionarlo para todos a futuro. Estamos siempre dispuestos a ayudar si necesita información o ayuda ahora.

Notifique el problema a nuestra Oficina de la Sección 508

Envíenos un mensaje electrónico a Section508@VA.gov. El asunto debe indicar Solicitud de asistencia sobre la Sección 508.

Asegúrese de incluir estos detalles:

Dónde encontró el problema. Si puede, incluya la dirección de la página web (o URL).

El tipo de tecnología de ayuda que estaba usando cuando encontró este problema. Por ejemplo, indíquenos si estaba usando un lector de pantalla, lente de aumento, pantalla Braille, programa informático con reconocimiento de voz, dispositivo háptico o conmutador.

El formato en el que le gustaría recibir los materiales de seguimiento. No todos los informes dan lugar a materiales de seguimiento.

Su información de contacto (si desea que nos pongamos en contacto con usted en caso de que necesitemos más detalles).

Cualquier otra información que cree que nos ayudará a solucionar el problema.

Llámenos para obtener información o ayuda ahora

Si no consigue la información que necesita, o no puede hacer algo que necesita hacer, debido al problema, llámenos al (TTY: 711). Estamos aquí en todo momento, de día y de noche.

Si necesita un intérprete, seleccione 0. Lo pondremos en contacto con un agente del centro de llamadas de VA. Indique al agente que necesita a un intérprete en la llamada.