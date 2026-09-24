Operating status
VA Caribbean health care facility operating statuses and emergency information.
Facility operating statuses
Emergency information
Patient resources
Emergency: 911
Veterans Crisis Line: 988 , select 1
24-hour nurse: 877-741-3400
Change your appointment: 787-641-4591
Media inquiries: 787-641-7582, ext. 31930
National Veterans Helpline: 800-507-4571
Patient locator: Not available
Pharmacy refill: 877-737-8820
Staff locator: Not available
Telephone care: 877-741-3400
Family support call center: 787-641-4591