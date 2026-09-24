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Operating status

VA Caribbean health care facility operating statuses and emergency information.

Facility operating statuses

  • Normal services and hours

  • Normal services and hours

  • Normal services and hours

  • Normal services and hours

  • Normal services and hours

  • Normal services and hours

  • Normal services and hours

  • Normal services and hours

  • Normal services and hours

  • Normal services and hours

  • Normal services and hours

  • Normal services and hours

Emergency information

Patient resources

Emergency: 911

Veterans Crisis Line: 988 , select 1

24-hour nurse: 877-741-3400

Change your appointment: 787-641-4591

Media inquiries: 787-641-7582, ext. 31930

National Veterans Helpline: 800-507-4571

Patient locator: Not available

Pharmacy refill: 877-737-8820

Staff locator: Not available

Telephone care: 877-741-3400

Family support call center: 787-641-4591