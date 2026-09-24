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Carlos A. Méndez Pharm.D.

Performance Improvement Coodinator

VA Caribbean health care

Email:

Phone:

Carlos A. Méndez is the Performance Improvement Coordinator for the VA Caribbean Healthcare System.

  • Academic appointment:  Assistant Professor, University of Puerto Rico, School of Pharmacy
  • School Of Medicine: Massachusetts College of Pharmacy and Allied Health Science, Boston, MA (B.S.Ph.)
    Nova Southeastern University, Fort Lauderdale, FL (Pharm.D.)
  • Where have you completed residency program? VA Caribbean Healthcare System
  • Are you affiliated with any professional group or society? American Society of Health System Pharmacists |  Colegio de Farmacéuticos de Puerto Rico

Last updated: 