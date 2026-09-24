David A. Soto-Quijano MD
VA Training Program Director Physical Medicine & Rehabilitation Residency Program
VA Caribbean health care
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Dr. Soto-Quijano is the VA Training Program Director Physical Medicine & Rehabilitation Residency Program.
- Board certifications: Physical Medicine and Rehabilitation | Sports Medicine | Electrodiagnostic Medicine | Registered in Musculoskeletal Ultrasound
- Academic Appointment: University of Puerto Rico School of Medicine | Universidad Central del Caribe | Ponce Health School University | San Juan Bautista School of Medicine
- Areas of Interest: Musculoskeletal Medicine, Sports Medicine, Pain management
- School of Medicine: University of Puerto Rico
- Residency & Fellowship Program Completed: University of Puerto Rico School of Medicine
- Private Practice: Grupo Fisiátrico de Bayamón | Instituto San Pablo
Affiliations:
- American Academy of Physical Medicine & Rehabilitation
- Association of Academic Physiatrists
- American College of Sports Medicine
- Asociación Puertorriqueña de Medicina Física y Rehabilitación
- Federación Puertorriqueña de Medicina Deportiva
Recent Publications:
Soto Quijano DA, Otero Loperena E. Sacroiliac Joint Interventions. Physical Medicine and Rehabilitation Clinics of North America. Volume 29 (1), Feb 2018, p 171-183
Soto Quijano DA. Editor. Promoting Health and Wellness in the Geriatric Patient. Physical Medicine and Rehabilitation Clinics of North America Volume 28, Issue 4, Pages 659–842 November 2017
Soto Quijano DA. The Competitive Senior Athlete. Physical Medicine and Rehabilitation Clinics of North America Volume 28, Issue 4, November 2017, p. 767-776
Lectures
Musculoskeletal Medicine: A Functional Approach to Shoulder Pain and Musculoskeletal Medicine: A Functional Approach to Hip Pain at the Puerto Rican Rheumatology Association Webinar, December 5, 2020