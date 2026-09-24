Iadelisse Cruz-González PharmD, BCGP, GCG
Pharmacy Clinical Preceptor
VA Caribbean health care
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Iadelisse Cruz, PharmD is the VACHS Pharmacy Clinical Preceptor
- Board certifications: BCGP
- Academic Appointment: Professor School of Pharmacy, University of Puerto Rico
- Areas of Interest: Cardiovascular, Geriatrics
- School of Medicine: University of Puerto Rico
- Residency & Fellowship Program Completed: VA Caribbean Healthcare System
- Affiliations: ASCP, AACP, ASHP
Recent Publications:
2021 - Servir, aprender y educar a la comunidad en tiempos de pandemia. Colegio de Farmacéuticos de Puerto Rico (página electrónica). Julio 2021. Accedido 25 de mayo de 2022.
Revista En salud. Abril 2021 página 18. Acceded April 5, 2021.
Camareno Bárbara, Cruz-González Iadelisse. Uso de Inhibidores de la Bomba de Protones por Pacientes Adultos y su Asociación con la Incidencia de COVID-19 Revista Farmacéutica enero-marzo 2021, 80(1), Páginas 12-13. Acceded May 28, 2021.