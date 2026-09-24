Maricarmen Cruz-Jimenez MD, FAAPMR
VA Associate Chief of Staff for Education
VA Caribbean health care
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Dr. Cruz is the VACHS Associate Chief of Staff for Education.
- Board certifications: Am Board of Physical Medicine & Rehabilitation | Am Board of Pain Medicine
- Academic Appointment: Assistant Professor, PMR Department, UPR School of Medicine | Associate Professor, PMR, University Central del Caribe School of Medicine | Associate Professor, PMR, San Juan Bautista School of Medicine
- Areas of Interest: Pediatric rehabilitation, cardiac rehabilitation, MSK medicine, Botulinum toxin, gait deviations, academic medicine
- School of Medicine: Universidad Central del Caribe, School of Medicine
- Residency Program Completed: VA Caribbean Healthcare System
- Private Practice: PMR Consultant, SER de Puerto Rico
- Affiliations: Am Academy of PMR International Society of Physical Rehabilitation Medicine ORITEL
Recent Publications:
- Cruz-Jimenez, M. (2021-04). Achy Shoulder After Sunset. In Painful Conditions of the Upper Limb. Oxford, UK: Oxford University Press. Retrieved 1 Jun. 2021
- Cruz-Jimenez, M., & Cuevas-Trisan, R. (2021-04). Ghostly White Hands That Come and Go. In Painful Conditions of the Upper Limb. Oxford, UK: Oxford University Press. Retrieved 1 Jun. 2021
- Cruz M, Borras I, Jimenez, A. Cardiac Rehabilitation. PMR Knowleldge Now. June 2021.
- Cruz M, Borras I, Merced F, Diaz C, Vazquez J. Solid Organ Transplant Rehabilitation. PMR Knowleldge Now. June 2021
- Cruz M. Use of botulinum toxin in refractory post-traumatic bruxism: a case report. Joint 2020 AAP Annual Meeting & ISPRM World Congress, Orlando Fl, March 2020
- Cruz M. Incorporation of upper extremity robotics in sub-acute rehabilitation stages: a case report. Joint 2020 AAP Annual Meeting & ISPRM World Congress, Orlando Fl, March 2020