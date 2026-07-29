Locations
Main locations
215 Perry Hill Road
Montgomery, AL 36109-3725
Main phone:
VA health connect:
Mental health care:
2400 Hospital Road
Tuskegee, AL 36083-5001
Main phone:
VA health connect:
Mental health care:
Health clinic locations
8105 Veterans Way
Montgomery, AL 36117-3879
Main phone:
VA health connect:
Mental health care:
2100 Comer Avenue, Plaza G
Columbus, GA 31904-8725
Main phone:
VA health connect:
Mental health care:
3753 Ross Clark Circle, Suite 4
Dothan, AL 36303-2291
Main phone:
VA health connect:
Mental health care:
6635 Bass Road, Building 9214
Fort Benning, GA 31905-5602
Main phone:
VA health connect:
Mental health care:
159 Whetstone Street
Monroeville, AL 36460-2625
Main phone:
VA health connect:
Mental health care:
6910 River Road
Columbus, GA 31904-2316
Main phone:
VA health connect:
Mental health care:
301 Andrews Avenue
Fort Rucker, AL 36362-5107
Main phone:
VA health connect:
Mental health care: