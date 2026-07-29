Skip to Content

Locations

Main locations

215 Perry Hill Road
Montgomery, AL 36109-3725

Main phone:

VA health connect:

Mental health care:

Central-Alabama-West_480x330

2400 Hospital Road
Tuskegee, AL 36083-5001

Main phone:

VA health connect:

Mental health care:

Central-Alabama-East_480x330

Health clinic locations

8105 Veterans Way
Montgomery, AL 36117-3879

Main phone:

VA health connect:

Mental health care:

Montgomery VA Clinic

2100 Comer Avenue, Plaza G
Columbus, GA 31904-8725

Main phone:

VA health connect:

Mental health care:

Columbus Downtown Clinic, second floor.

3753 Ross Clark Circle, Suite 4
Dothan, AL 36303-2291

Main phone:

VA health connect:

Mental health care:

Dothan clinic

6635 Bass Road, Building 9214
Fort Benning, GA 31905-5602

Main phone:

VA health connect:

Mental health care:

Fort Benning VA Clinic, formerly Fort Moore VA Clinic

159 Whetstone Street
Monroeville, AL 36460-2625

Main phone:

VA health connect:

Mental health care:

MonroevilleCBOC

6910 River Road
Columbus, GA 31904-2316

Main phone:

VA health connect:

Mental health care:

Robert S. Poydasheff VA Clinic

301 Andrews Avenue
Fort Rucker, AL 36362-5107

Main phone:

VA health connect:

Mental health care:

Wiregrass_480x330

Other nearby VA locations