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Operating status

VA Central Ohio health care facility operating statuses and emergency information.

Facility operating statuses

  • Limited services and hours

    Facility closed due to storm damage. Urgent Care, Lab/Pharmacy support services, and scheduled virtual visits are not affected.

  • Facility notice

    All services have been moved to the main clinic location.

  • Normal services and hours

  • Normal services and hours

  • Normal services and hours

  • Normal services and hours

  • Normal services and hours

Emergency information

Patient resources

Emergency: 911

Veterans Crisis Line: 988, select 1

24-hour nurse:

Change your appointment:

National Veterans Helpline:

Patient locator: Not available

Pharmacy refill:

Staff locator: Not available

Telephone care: