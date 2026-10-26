Skip to Content

Leadership

Find contact information for members of VA Columbia Missouri health care system's leadership team.

Paul Hopkins, MBA, Medical Center Director of Truman VA

Medical Center Director

VA Columbia Missouri health care

Phone:

Nicholas Havens, MD

Chief of Staff

VA Columbia Missouri health care

Phone:

Andrea Wiggins, MBA

Associate Director

VA Columbia Missouri health care

Phone:

Stephanie Absher, RN, MSN

Associate Director for Patient Services and Nurse Executive

VA Columbia Missouri health care

Phone:

Jonathan Goebel is Assistant Director of Harry S. Truman Memorial Veterans' Hospital in Columbia, Missouri.

Assistant Director

VA Columbia Missouri health care

Phone:

Crystal Aholt, RN, MBA

Executive of High Reliability

VA Columbia Missouri health care

Phone: