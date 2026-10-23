Locations
Main locations
800 Hospital Drive
Columbia, MO 65201-5297
Main phone:
VA health connect:
Mental health care:
Health clinic locations
3425 Buttonwood Drive
Columbia, MO 65201-3719
Main phone:
VA health connect:
Mental health care:
30 Lakeview Drive
Camdenton, MO 65020-7108
Main phone:
VA health connect:
Mental health care:
3430 West Edgewood Drive
Jefferson City, MO 65109-6961
Main phone:
VA health connect:
Mental health care:
506 Rosewood Drive
Kirksville, MO 63501-2437
Main phone:
VA health connect:
Mental health care:
1240 Banning Street
Marshfield, MO 65706-2390
Main phone:
VA health connect:
Mental health care:
3460 South Clark Street
Mexico, MO 65265-4124
Main phone:
VA health connect:
Mental health care:
981 Winchester Drive
Sedalia, MO 65301-2104
Main phone:
VA health connect:
Mental health care:
207 Matlock Drive
St. James, MO 65559-1034
Main phone:
VA health connect:
Mental health care:
700 GW Lane Street
Waynesville, MO 65583-2325
Main phone:
VA health connect:
Mental health care: