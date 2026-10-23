Skip to Content

Locations

Main locations

800 Hospital Drive
Columbia, MO 65201-5297

Main phone: ,

VA health connect:

Mental health care:

Harry S. Truman Memorial Veterans' Hospital

Health clinic locations

3425 Buttonwood Drive
Columbia, MO 65201-3719

Main phone: ,

VA health connect:

Mental health care:

Buttonwood Drive Clinic

30 Lakeview Drive
Camdenton, MO 65020-7108

Main phone: ,

VA health connect:

Mental health care:

Front, outside of Camdenton clinic.

3430 West Edgewood Drive
Jefferson City, MO 65109-6961

Main phone: ,

VA health connect:

Mental health care:

Jefferson City VA Clinic

506 Rosewood Drive
Kirksville, MO 63501-2437

Main phone: ,

VA health connect:

Mental health care:

Kirksville VA Clinic

1240 Banning Street
Marshfield, MO 65706-2390

Main phone: ,

VA health connect:

Mental health care:

Marshfield VA Clinic

3460 South Clark Street
Mexico, MO 65265-4124

Main phone: ,

VA health connect:

Mental health care:

Mexico VA Clinic

981 Winchester Drive
Sedalia, MO 65301-2104

Main phone: ,

VA health connect:

Mental health care:

Sedalia Community-Based Outpatient Clinic

207 Matlock Drive
St. James, MO 65559-1034

Main phone: ,

VA health connect:

Mental health care:

St. James VA Clinic

700 GW Lane Street
Waynesville, MO 65583-2325

Main phone: ,

VA health connect:

Mental health care:

Waynesville VA Clinic

Other nearby VA locations