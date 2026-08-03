Skip to Content

Locations

Main locations

6439 Garners Ferry Road
Columbia, SC 29209-1638

Main phone:

VA health connect:

Mental health care:

Wm. Jennings Bryan Dorn Department of Veterans Affairs Medical Center

Health clinic locations

3030 North Highway 81
Anderson, SC 29621-2009

Main phone:

VA health connect:

Mental health care:

Anderson VA Clinic

1380 Celebration Boulevard
Florence, SC 29501-5495

Main phone:

VA health connect:

Mental health care:

Florence CBOC

41 Park Creek Drive
Greenville, SC 29605-4270

Main phone:

VA health connect:

Mental health care:

Greenville VA Clinic

151 Magnolia Village Parkway
Orangeburg, SC 29118

Main phone:

VA health connect:

Mental health care:

Orangeburg CBOC

459 Lakeshore Parkway
Rock Hill, SC 29730

Main phone:

VA health connect:

Mental health care:

Rock Hill CBOC

279 North Grove Medical Park Drive
Spartanburg, SC 29303-4222

Main phone:

VA health connect:

Mental health care:

Spartanburg VA Clinic

245 North Bultman Drive
Sumter, SC 29150

Main phone:

VA health connect:

Mental health care:

Bright blue cloudless day. Sumter Clinic with flags in foreground.

Mobile clinics

Main phone:

Illustration of a facility with a flagpole

Other nearby VA locations