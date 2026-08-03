Locations
Main locations
6439 Garners Ferry Road
Columbia, SC 29209-1638
Main phone:
VA health connect:
Mental health care:
Health clinic locations
3030 North Highway 81
Anderson, SC 29621-2009
Main phone:
VA health connect:
Mental health care:
1380 Celebration Boulevard
Florence, SC 29501-5495
Main phone:
VA health connect:
Mental health care:
41 Park Creek Drive
Greenville, SC 29605-4270
Main phone:
VA health connect:
Mental health care:
151 Magnolia Village Parkway
Orangeburg, SC 29118
Main phone:
VA health connect:
Mental health care:
459 Lakeshore Parkway
Rock Hill, SC 29730
Main phone:
VA health connect:
Mental health care:
279 North Grove Medical Park Drive
Spartanburg, SC 29303-4222
Main phone:
VA health connect:
Mental health care:
245 North Bultman Drive
Sumter, SC 29150
Main phone:
VA health connect:
Mental health care:
Mobile clinics
Main phone: