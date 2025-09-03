Proceso de reclamación de VA después de presentar su reclamación
Infórmese sobre el proceso de reclamación de VA y lo que ocurre después de presentar su reclamación. Averigüe cuánto tiempo tarda, en promedio, procesar una reclamación de discapacidad de VA.
¿Cuánto tarda VA en tomar una decisión?
Promedio de días para completar las reclamaciones relacionadas con discapacidades en agosto de 2025
El tiempo que toma revisar su reclamación de discapacidad de VA depende de lo siguiente:
- Del tipo de reclamación que usted presentó.
- De cuántas lesiones o discapacidades reclamó y qué tan complejas son.
- Del tiempo que tardemos en reunir las pruebas necesarias para decidir su reclamación.
¿Qué debo hacer mientras espero?
No tiene que hacer nada a menos que le enviemos una carta pidiéndole más información. Si le programamos algún examen, asegúrese de no faltar al mismo. Puede comprobar el estado de su reclamación en línea. El plazo que vea allí puede variar en función de la complejidad de su reclamación.
¿Qué sucede después de presentar una reclamación de discapacidad de VA?
Se recibe la reclamación
Le informaremos cuando recibamos su reclamación de discapacidad de VA.
- Si presenta su reclamación en línea, recibirá un mensaje en pantalla de nuestra parte después de enviar el formulario.
- Si envía su solicitud por correo, le enviaremos una carta para informarle que tenemos su reclamación. Debería recibir esta carta aproximadamente en una semana, más el tiempo de envío, después de que recibamos su solicitud.
Revisión inicial
Revisaremos su reclamación. Si no necesitamos más pruebas para apoyarla, seguiremos con el paso 3.
Recopilación de pruebas, revisión y decisión
Durante este paso, haremos 3 cosas:
- Pedirle pruebas a usted, a los profesionales de salud, a los organismos públicos o a otras personas.
- Revisaremos las pruebas.
- Tomaremos una decisión.
Si necesitamos más pruebas durante la revisión, su reclamación puede volver a este paso más de una vez.
Preparación para la notificación
Prepararemos su paquete de decisión sobre la reclamación para enviarlo por correo.
Reclamación completa
Le enviaremos un paquete por correo de EE. UU. que incluye los detalles de la decisión sobre su reclamación. Espere de 7 a 10 días hábiles para que llegue su paquete antes de ponerse en contacto con un centro de llamadas de VA.
¿Qué debo hacer si no estoy de acuerdo con su decisión sobre mi reclamación de discapacidad de VA?
Si no está de acuerdo con una decisión sobre la reclamación que recibió el 19 de febrero de 2019 o después, puede pedirnos que revisemos la decisión. Puede elegir entre 3 opciones de revisión de la decisión.
Infórmese sobre las opciones para la revisión de la decisión sobre su reclamación (en inglés)
Más información acerca de calificaciones y pagos de discapacidad
Averigüe cuándo empezará a recibir los pagos de discapacidad.
Averigüe qué sucede una vez que reciba la notificación de decisión de su calificación.