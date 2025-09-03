Proceso de reclamación de VA después de presentar su reclamación

¿Qué debo hacer mientras espero?

No tiene que hacer nada a menos que le enviemos una carta pidiéndole más información. Si le programamos algún examen, asegúrese de no faltar al mismo. Puede comprobar el estado de su reclamación en línea. El plazo que vea allí puede variar en función de la complejidad de su reclamación.

Siga el estado de su reclamación (en inglés)