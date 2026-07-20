Women Veteran care
VA Dublin health care supports the health, welfare, and dignity of female Veterans and their families by ensuring equal access to timely, sensitive, and quality care. A Women Veteran Program Manager can help you get the services you need.
Connect with a Women Veteran Program Manager
Elysia Pace
Women's Health Manager
VA Dublin health care
Phone:
Email: Elysia.Pace@va.gov
Care we provide at VA Dublin health care
Our women's health program offers women Veterans comprehensive care, including:
- Primary care
- Gynecology
- Maternity care, childbirth education classes, and postpartum support
- Ultrasounds and mammograms
- Mental health care and counseling
- Lifestyle wellness services
To schedule an appointment:
- Dial 1-
- GYN Self-Referral line at (478) 272.1210 option #2 then option #8.
- WH front desk MSA ext. 74231 & 73677
- Women Veteran Call Center 1.855.829.6636 or chat online at www.womenshealth.va.gov