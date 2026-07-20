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Women Veteran care

VA Dublin health care supports the health, welfare, and dignity of female Veterans and their families by ensuring equal access to timely, sensitive, and quality care. A Women Veteran Program Manager can help you get the services you need.

Connect with a Women Veteran Program Manager

Woman with brown hair smiling in front of an American flag.

Elysia Pace

Women's Health Manager

VA Dublin health care

Phone:

Email: Elysia.Pace@va.gov

Care we provide at VA Dublin health care

Our women's health program offers women Veterans comprehensive care, including: 

  • Primary care
  • Gynecology
  • Maternity care, childbirth education classes, and postpartum support
  • Ultrasounds and mammograms
  • Mental health care and counseling
  • Lifestyle wellness services

To schedule an appointment: 

  • Dial 1-
  • GYN Self-Referral line at (478) 272.1210 option #2 then option #8.
  • WH front desk MSA ext. 74231 & 73677
  • Women Veteran Call Center 1.855.829.6636 or chat online at www.womenshealth.va.gov
Women Veterans Call Center flyer with VA logo.

Other resources

  • Find out more about the women's health services offered as part of VA benefits.

  • Learn about the mental and behavioral health services available at VA Dublin.

  • When to contact a patient advocate at VA Dublin and how they can help.

  • If you're on active duty in the United States uniformed services, including active National Guard and Reserve, you may be eligible for benefits both during service and after separation or retirement. Find out which benefits you qualify for and when to apply.

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