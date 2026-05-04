Pensión de VA para sobrevivientes

Usted tal vez sea elegible para percibir este beneficio si no volvió a contraer matrimonio después del fallecimiento del veterano y si el veterano fallecido no fue dado de alta de manera deshonrosa y su servicio satisface al menos uno de estos requisitos.

Al menos una de las siguientes afirmaciones debe ser verdadera:

El veterano ingresó al servicio activo el 7 de septiembre de 1980, o antes, y prestó servicio militar activo al menos 90 días, con al menos 1 día durante un período de guerra cubierto, o

El veterano ingresó en el servicio activo después del 7 de septiembre de 1980, y prestó servicio al menos 24 meses o el período completo para el cual se lo citó u ordenó cumplir servicio activo (con algunas excepciones), con al menos 1 día durante un periodo de guerra cubierto, o

El veterano era un oficial y comenzó en el servicio activo después del 16 de octubre de 1981, y no había estado anteriormente en el servicio activo durante al menos 24 meses

Obtenga más información sobre los períodos de guerra cubiertos

Y lo siguiente debe ser cierto para usted:

Sus ingresos familiares anuales y patrimonio neto satisfacen ciertos límites establecidos por el Congreso. Su patrimonio neto equivale al valor de todo lo que le pertenece (excepto su vivienda, su automóvil y gran parte del mobiliario del hogar), menos cualquier deuda que tenga.