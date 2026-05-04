Pensión de VA para sobrevivientes
Una pensión de VA para sobrevivientes realiza pagos mensuales a los cónyuges sobrevivientes calificados y a los hijos solteros dependientes de los veteranos de guerra previa satisfacción de ciertos límites de ingresos y patrimonio neto establecidos por el Congreso. Infórmese para saber si califica y cómo tramitar una solicitud.
¿Soy elegible para percibir una pensión de VA para sobrevivientes como cónyuge sobreviviente?
Usted tal vez sea elegible para percibir este beneficio si no volvió a contraer matrimonio después del fallecimiento del veterano y si el veterano fallecido no fue dado de alta de manera deshonrosa y su servicio satisface al menos uno de estos requisitos.
Al menos una de las siguientes afirmaciones debe ser verdadera:
- El veterano ingresó al servicio activo el 7 de septiembre de 1980, o antes, y prestó servicio militar activo al menos 90 días, con al menos 1 día durante un período de guerra cubierto, o
- El veterano ingresó en el servicio activo después del 7 de septiembre de 1980, y prestó servicio al menos 24 meses o el período completo para el cual se lo citó u ordenó cumplir servicio activo (con algunas excepciones), con al menos 1 día durante un periodo de guerra cubierto, o
- El veterano era un oficial y comenzó en el servicio activo después del 16 de octubre de 1981, y no había estado anteriormente en el servicio activo durante al menos 24 meses
Obtenga más información sobre los períodos de guerra cubiertos
Y lo siguiente debe ser cierto para usted:
Sus ingresos familiares anuales y patrimonio neto satisfacen ciertos límites establecidos por el Congreso. Su patrimonio neto equivale al valor de todo lo que le pertenece (excepto su vivienda, su automóvil y gran parte del mobiliario del hogar), menos cualquier deuda que tenga.
¿Soy elegible para percibir una pensión de VA para sobrevivientes como hijo de un veterano de guerra fallecido?
Usted puede ser elegible para percibir este beneficio si no ha contraído matrimonio y satisface al menos uno de estos requisitos.
Al menos una de las siguientes afirmaciones debe ser verdadera:
- Tiene menos de 18 años, o
- Tiene menos de 23 años y asiste a una escuela aprobada por VA, o
- No puede hacerse cargo de usted mismo debido a una discapacidad que tuvo antes de los 18 años
¿Qué períodos de guerra reconocen para los beneficios de pensión?
Conforme a la ley en vigor, reconocemos estos períodos de guerra para decidir sobre la elegibilidad para beneficios de pensión:
- Período de la Frontera con México (del 9 de mayo de 1916 al 5 de abril de 1917, para veteranos que prestaron servicio en México, en sus fronteras o en aguas adyacentes)
- Primera Guerra Mundial (del 6 de abril de 1917 al 11 de noviembre de 1918)
- Segunda Guerra Mundial (del 7 de diciembre de 1941 al 31 de diciembre de 1946)
- Conflicto coreano (del 27 de junio de 1950 al 31 de enero de 1955)
- Período de la guerra de Vietnam para veteranos que prestaron servicio en la República de Vietnam (del 1 de noviembre de 1955 al 7 de mayo de 1975)
- Período de la guerra de Vietnam para veteranos que prestaron servicio fuera de la República de Vietnam (entre el 5 de agosto de 1964 y el 7 de mayo de 1975)
- Guerra del Golfo (del 2 de agosto de 1990 o hasta alguna fecha en el futuro dispuesta por la ley o por alguna declaración presidencial)
¿Cómo solicito una pensión para sobrevivientes?
Puede tramitar la solicitud de cualquiera de estas 4 maneras:
Opción 1: Con la ayuda de un profesional capacitado
Puede consultar con un abogado acreditado, un agente de reclamaciones o un representante de la Organización de Servicios para Veteranos (VSO, por sus siglas en inglés) para que le ayude a tramitar los beneficios de la pensión para sobrevivientes.
Obtenga ayuda para completar un formulario (en inglés)
Opción 2: En línea
Utilice la herramienta QuickSubmit por medio de AccessVA para cargar su formulario en línea.
Ir a AccessVA para usar QuickSubmit (en inglés)
Opción 3: Por correo
Complete una solicitud para Compensación por Dependencia e Indemnización (DIC, por sus siglas en inglés), pensión por fallecimiento o beneficios acumulados (formulario VA 21P-534EZ).
Descargar el formulario VA 21P-534EZ (en inglés)
Envíe su solicitud completada a esta dirección:
Department of Veterans Affairs
Claims Intake Center
PO Box 5365
Janesville, WI 53547-5365
Opción 4: En persona
Lleve su solicitud a la oficina regional de VA más cercana.
Encuentre una oficina regional de VA cerca de usted (en inglés)
Obtenga información sobre las pruebas que necesitará para apoyar su reclamación (en inglés)
¿Debo presentar un formulario de intención de presentación?
Es aconsejable que presente un formulario de intención de presentación antes de solicitar beneficios de pensión para sobrevivientes. Esto puede darle el tiempo que necesita para reunir sus pruebas y evitar una posible fecha de inicio posterior (también llamada fecha de entrada en vigor). Cuando nos notifique su intención de presentar la solicitud, es posible que reciba pagos retroactivos (pagos que comienzan en una fecha del pasado).
Averigüe cómo presentar un formulario de intención de presentación (en inglés)
¿Cuánto tarda VA en tomar una decisión?
Depende. Procesamos las reclamaciones de pensión para sobrevivientes según el orden de recepción, a menos que una reclamación requiera de un procesamiento prioritario.