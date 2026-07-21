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Leadership

Learn more about members of VA Greater Los Angeles Healthcare System's leadership team.

Timothy Graham portrait

Interim Medical Center Director

VA Greater Los Angeles health care

Sally Hammit headshot

Interim Deputy Medical Center Director

VA Greater Los Angeles health care

Leadership_StevenSimon

Chief of Staff

VA Greater Los Angeles health care

Christopher Boccio photo

Interim Associate Director, Ambulatory Care Services

VA Greater Los Angeles health care

Jennifer_Worley

Associate Director, Operations

VA Greater Los Angeles health care

Ebinehita Frodin portrait

Associate Director, Resources

VA Greater Los Angeles health care

John Mwabuki

Acting Associate Director, Patient Care Services/Nurse Executive

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