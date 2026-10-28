Locations
Main locations
11301 Wilshire Boulevard
Los Angeles, CA 90073-1003
Main phone:
VA health connect:
Mental health care:
Health clinic locations
44439 Veterans Way
Lancaster, CA 93534-2831
Main phone:
VA health connect:
Mental health care:
1801 Westwind Drive
Bakersfield, CA 93301-3028
Main phone:
VA health connect:
Mental health care:
5250 Ralston Street
Ventura, CA 93003-7318
Main phone:
VA health connect:
Mental health care:
5426 East Olympic Boulevard
Commerce, CA 90022-5113
Main phone:
VA health connect:
Mental health care:
351 East Temple Street
Los Angeles, CA 90012-3328
Main phone:
VA health connect:
Mental health care:
7 West Foothill Boulevard, Suite D
Arcadia, CA 91006-2367
Main phone:
VA health connect:
Mental health care:
1288 Morro Street, Suite 200
San Luis Obispo, CA 93401-6302
Main phone:
VA health connect:
Mental health care:
4440 Calle Real
Santa Barbara, CA 93110-1002
Main phone:
VA health connect:
Mental health care:
1550 East Main Street
Santa Maria, CA 93454-4819
Main phone:
VA health connect:
Mental health care:
16111 Plummer Street, Sepulveda Ambulatory Care Center
Sepulveda, CA 91343-2036
Main phone:
VA health connect:
Mental health care: