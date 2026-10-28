Skip to Content

Locations

Main locations

11301 Wilshire Boulevard
Los Angeles, CA 90073-1003

Main phone: ,

VA health connect:

Mental health care:

West Los Angeles VA Medical Center

Health clinic locations

44439 Veterans Way
Lancaster, CA 93534-2831

Main phone: ,

VA health connect:

Mental health care:

Antelope Valley VA Clinic

1801 Westwind Drive
Bakersfield, CA 93301-3028

Main phone: ,

VA health connect:

Mental health care:

Bakersfield VA Clinic

5250 Ralston Street
Ventura, CA 93003-7318

Main phone: ,

VA health connect:

Mental health care:

Front of Captain Rosemary Bryant Mariner Outpatient Clinic building

5426 East Olympic Boulevard
Commerce, CA 90022-5113

Main phone: ,

VA health connect:

Mental health care:

East Los Angeles VA Clinic

351 East Temple Street
Los Angeles, CA 90012-3328

Main phone: ,

VA health connect:

Mental health care:

Los Angeles VA Clinic

7 West Foothill Boulevard, Suite D
Arcadia, CA 91006-2367

Main phone: ,

VA health connect:

Mental health care:

San Gabriel Valley VA Clinic

1288 Morro Street, Suite 200
San Luis Obispo, CA 93401-6302

Main phone: ,

VA health connect:

Mental health care:

San Luis Obispo VA Clinic

4440 Calle Real
Santa Barbara, CA 93110-1002

Main phone: ,

VA health connect:

Mental health care:

Santa Barbara VA Clinic

1550 East Main Street
Santa Maria, CA 93454-4819

Main phone: ,

VA health connect:

Mental health care:

Santa Maria VA Clinic

16111 Plummer Street, Sepulveda Ambulatory Care Center
Sepulveda, CA 91343-2036

Main phone: ,

VA health connect:

Mental health care:

Sepulveda VA Medical Center

Other nearby VA locations