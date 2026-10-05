Women Veteran care
VA Houston health care supports the health, welfare, and dignity of female Veterans and their families by ensuring equal access to timely, sensitive, and quality care. A Women Veterans Program Manager can help you get the services you need.
Connect with a Women Veterans Program Manager
Katara Goings
Women Veterans Program Manager
VA Houston health care
Phone:
Ginger Chapman, MSN, RN, CCCTM
Deputy Women Veterans Program Manager
VA Houston health care
Phone:
Shuron Jerome, DNP,MBA,RN, NE-BC
Deputy Women Veterans Program Manager/Infertility Champion
VA Houston health care
Phone:
Sarah Ansari, MD
Women Veterans Health Center Clinic Director/WH Medical Director
VA Houston health care
Phone:
Portia Hill-Davenport, BS, MS, MBA
Women’s Health Program Assistant
VA Houston health care
Phone:
Marlene Cano, MHA, MSN, RN-BC
Maternity Care Coordinator
VA Houston health care
Phone:
Felicia Rivas, RN
Maternity Care Coordinator
VA Houston health care
Phone:
Dara Penn, MSN,RN, VHA-CM
Maternity Care Coordinator
VA Houston health care
Phone:
Claudia Lombera, BSN, RN, CCRN
Maternity Care Coordinator
VA Houston health care
Phone:
Julianita Reyes, BSN, OB-RNC, CBC
Maternity Care Coordinator
VA Houston health care
Phone:
Kimberly Pitts, BSN, RN
Gynecology Coordinator
VA Houston health care
Phone:
Aphrodita Jenkins, LVN
Women's Health Gynecology Coordinator Assistant
VA Houston health care
Phone:
Jade McDonald, RN
Mammogram Coordinator
VA Houston health care
Phone:
Please call
Amy Nichols, LVN
Mammogram Coordinator Assistant
VA Houston health care
Phone:
Care we provide at VA Houston
Our women's health program offers women Veterans comprehensive care, including:
- Primary care
- Routine gynecology
- Maternity care and postpartum support
- Mammography and ultrasounds
- Mental health care and counseling
- Lifestyle wellness services
- Patient self-directed scheduling for mammography screening. Schedule your annual mammogram by calling
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Support Groups & Classes
Maternity Care
Whole Health Maternity programming provides well-being classes for new and expecting mothers. Offerings include health and wellness coaching during pregnancy, and Resilient Relationships classes for mothers and their partners, which focus on navigating the relationship changes that come with welcoming a new family member.
Health coaching and Resilient Relationships classes are available virtually or in person at the MEDVAMC hospital. All Whole Health Maternity services are open to any pregnant Veteran enrolled at MEDVAMC.
How to Join: Contact us at VHAHOU_WholeHealth_Pathway@va.gov or 713-770-1548, or if followed by MEDVAMC Maternity Care, ask your Maternity Care Coordinator to place a Whole Health consult.