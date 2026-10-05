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Women Veteran care

VA Houston health care supports the health, welfare, and dignity of female Veterans and their families by ensuring equal access to timely, sensitive, and quality care. A Women Veterans Program Manager can help you get the services you need.

Connect with a Women Veterans Program Manager

Katara Goings

Women Veterans Program Manager

VA Houston health care

Phone:

VA employee

Ginger Chapman, MSN, RN, CCCTM

Deputy Women Veterans Program Manager

VA Houston health care

Phone:

VA employee

Shuron Jerome, DNP,MBA,RN, NE-BC

Deputy Women Veterans Program Manager/Infertility Champion

VA Houston health care

Phone:

VA employee

Sarah Ansari, MD

Women Veterans Health Center Clinic Director/WH Medical Director

VA Houston health care

Phone:

VA employee

Portia Hill-Davenport, BS, MS, MBA

Women’s Health Program Assistant

VA Houston health care

Phone:

VA employee

Marlene Cano, MHA, MSN, RN-BC

Maternity Care Coordinator

VA Houston health care

Phone:

VA employee

Felicia Rivas, RN

Maternity Care Coordinator

VA Houston health care

Phone:

VA employee

Dara Penn, MSN,RN, VHA-CM

Maternity Care Coordinator

VA Houston health care

Phone:

VA staff member

Claudia Lombera, BSN, RN, CCRN

Maternity Care Coordinator

VA Houston health care

Phone:

Julianita Reyes

Julianita Reyes, BSN, OB-RNC, CBC

Maternity Care Coordinator

VA Houston health care

Phone:

Kimberly Pitts

Kimberly Pitts, BSN, RN

Gynecology Coordinator

VA Houston health care

Phone:

VA staff member

Aphrodita Jenkins, LVN

Women's Health Gynecology Coordinator Assistant

VA Houston health care

Phone:

VA employee

Jade McDonald, RN

Mammogram Coordinator

VA Houston health care

Phone:

Please call   to schedule your mammogram.

VA employee

Amy Nichols, LVN

Mammogram Coordinator Assistant

VA Houston health care

Phone:

Care we provide at VA Houston

Our women's health program offers women Veterans comprehensive care, including: 

  • Primary care
  • Routine gynecology
  • Maternity care and postpartum support
  • Mammography and ultrasounds
  • Mental health care and counseling
  • Lifestyle wellness services
  • Patient self-directed scheduling for mammography screening. Schedule your annual mammogram by calling .

Support Groups & Classes

Maternity Care

Whole Health Maternity programming provides well-being classes for new and expecting mothers. Offerings include health and wellness coaching during pregnancy, and Resilient Relationships classes for mothers and their partners, which focus on navigating the relationship changes that come with welcoming a new family member.

Health coaching and Resilient Relationships classes are available virtually or in person at the MEDVAMC hospital. All Whole Health Maternity services are open to any pregnant Veteran enrolled at MEDVAMC.

How to Join: Contact us at VHAHOU_WholeHealth_Pathway@va.gov or 713-770-1548, or if followed by MEDVAMC Maternity Care, ask your Maternity Care Coordinator to place a Whole Health consult.

Other resources

  • Find out more about the women's health services offered as part of VA benefits.

  • Learn about the mental and behavioral health services available at VA Houston.

  • When to contact a patient advocate at VA Houston and how they can help.

  • If you're on active duty in the United States uniformed services, including active National Guard and Reserve, you may be eligible for benefits both during service and after separation or retirement. Find out which benefits you qualify for and when to apply.

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