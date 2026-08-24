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Women Veteran care

VA Illiana health care supports the health, welfare, and dignity of female Veterans and their families by ensuring equal access to timely, sensitive, and quality care. A Women Veteran Program Manager can help you get the services you need.

Care we provide at VA Illiana health care

Our women's health program offers women Veterans comprehensive care, including: 

  • Primary care
  • Gynecology
  • Maternity care, childbirth education classes, and postpartum support
  • Ultrasounds and mammograms
  • Mental health care and counseling
  • Lifestyle wellness services

Connect with a Woman Veteran Program Manager

 

Angela is standing in front of an American flag dressed in a dark blazer with a marbled shirt.

Angela Howard RN

Women Veterans Program Manager (WVPM)

VA Illiana health care

Phone:

Email: angela.howard2@va.gov

Other resources

  • Find out more about the women's health services offered as part of VA benefits.

  • When to contact a patient advocate at VA Illiana health care and how they can help.

  • If you're on active duty in the United States uniformed services, including active National Guard and Reserve, you may be eligible for benefits both during service and after separation or retirement. Find out which benefits you qualify for and when to apply.

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