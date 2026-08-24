Women Veteran care
VA Illiana health care supports the health, welfare, and dignity of female Veterans and their families by ensuring equal access to timely, sensitive, and quality care. A Women Veteran Program Manager can help you get the services you need.
Care we provide at VA Illiana health care
Our women's health program offers women Veterans comprehensive care, including:
- Primary care
- Gynecology
- Maternity care, childbirth education classes, and postpartum support
- Ultrasounds and mammograms
- Mental health care and counseling
- Lifestyle wellness services
Connect with a Woman Veteran Program Manager
Angela Howard RN
Women Veterans Program Manager (WVPM)
VA Illiana health care
Phone:
Email: angela.howard2@va.gov