Locations
Main locations
1900 East Main Street
Danville, IL 61832-5100
Main phone:
VA health connect:
Mental health care:
Health clinic locations
207 Hamilton Road
Bloomington, IL 61704-7527
Main phone:
VA health connect:
Mental health care:
7717 North Orange Prairie Road
Peoria, IL 61615-9323
Main phone:
VA health connect:
Mental health care:
1702 South Mattis Avenue, Suite 101
Champaign, IL 61821
Main phone:
VA health connect:
792 North Sunnyside Road
Decatur, IL 62522-1156
Main phone:
VA health connect:
Mental health care:
501 Lakeland Boulevard, Suite D
Mattoon, IL 61938-5283
Main phone:
VA health connect:
Mental health care:
5850 South 6th Street, Suite A
Springfield, IL 62703-5162
Main phone:
VA health connect:
Mental health care: