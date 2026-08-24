Skip to Content

Locations

Main locations

1900 East Main Street
Danville, IL 61832-5100

Main phone: ,

VA health connect:

Mental health care:

Danville VA Medical Center

Health clinic locations

207 Hamilton Road
Bloomington, IL 61704-7527

Main phone: ,

VA health connect:

Mental health care:

Bloomington VA Clinic

7717 North Orange Prairie Road
Peoria, IL 61615-9323

Main phone: ,

VA health connect:

Mental health care:

Bob Michel Department of Veterans Affairs Outpatient Clinic

1702 South Mattis Avenue, Suite 101
Champaign, IL 61821

Main phone: ,

VA health connect:

Modern building entrance with covered walkway, trees, and blue sky with clouds.

792 North Sunnyside Road
Decatur, IL 62522-1156

Main phone: ,

VA health connect:

Mental health care:

Decatur VA Clinic

501 Lakeland Boulevard, Suite D
Mattoon, IL 61938-5283

Main phone: ,

VA health connect:

Mental health care:

Mattoon VA Clinic

5850 South 6th Street, Suite A
Springfield, IL 62703-5162

Main phone: ,

VA health connect:

Mental health care:

Springfield VA Clinic

Other nearby VA locations