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Operating status

VA Indiana health care facility operating statuses and emergency information.

Facility operating statuses

  • Normal services and hours

  • Normal services and hours

  • Normal services and hours

  • Normal services and hours

  • Normal services and hours

  • Normal services and hours

  • Normal services and hours

  • Normal services and hours

  • Normal services and hours

  • Normal services and hours

  • Normal services and hours

Emergency information

Patient resources

Emergency: 911

Veterans Crisis Line: 988, select 1

24-hour nurse: 317-988-1772 or 888-342-7602

Change your appointment: 317-554-0000 or 888-878-6889, select 2

Media inquiries: 317-988-2420

National Veterans Helpline: 800-507-4571

Patient locator: 317-554-0000 or 888-878-6889

Pharmacy refill: 317-988-4398 or 888-878-6889

Staff locator: Not available

Telephone care: 317-988-1772 or 888-342-7602

COVID 19 Call Center (for questions): 317-554-0000, select 9

COVID 19 Triage (for symptoms): 317-988-1772