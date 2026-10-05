Operating status
Facility operating statuses
Emergency information
Patient resources
Emergency: 911
Veterans Crisis Line: 988, select 1
24-hour nurse: 317-988-1772 or 888-342-7602
Change your appointment: 317-554-0000 or 888-878-6889, select 2
Media inquiries: 317-988-2420
National Veterans Helpline: 800-507-4571
Patient locator: 317-554-0000 or 888-878-6889
Pharmacy refill: 317-988-4398 or 888-878-6889
Staff locator: Not available
Telephone care: 317-988-1772 or 888-342-7602
COVID 19 Call Center (for questions): 317-554-0000, select 9
COVID 19 Triage (for symptoms): 317-988-1772