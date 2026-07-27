Skip to Content

Locations

Main locations

325 East H Street
Iron Mountain, MI 49801-4760

Main phone:

VA health connect:

Mental health care:

Oscar G. Johnson Department of Veterans Affairs Medical Facility

Health clinic locations

2001 Minneapolis Avenue
Gladstone, MI 49837-2060

Main phone:

VA health connect:

Mental health care:

Picture of OGJVAMC CBOC in Gladstone, MI

787 Market Street, Suite 9
Hancock, MI 49930-1163

Main phone:

VA health connect:

Mental health care:

Hancock VA Clinic

629 West Cloverland Drive, Suite 1
Ironwood, MI 49938-1070

Main phone:

VA health connect:

Mental health care:

Ironwood VA Clinic

813 East Lakeshore Drive
Manistique, MI 49854-1683

Main phone:

VA health connect:

Mental health care:

Manistique VA Clinic

1414 West Fair Avenue, Suite 285
Marquette, MI 49855-5406

Main phone:

VA health connect:

Mental health care:

Marquette VA Clinic

1110 10th Avenue, Suite 101
Menominee, MI 49858-3058

Main phone:

VA health connect:

Mental health care:

Menominee VA Clinic

639 West Kemp Street
Rhinelander, WI 54501-3879

Main phone:

VA health connect:

Mental health care:

Rhinelander VA Clinic

3440 I-75 Business Spur
Sault Saint Marie, MI 49783-3607

Main phone:

VA health connect:

Mental health care:

3440 I-75 Business Spur, Sault Saint Marie CBOC

Other nearby VA locations