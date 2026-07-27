Locations
Main locations
325 East H Street
Iron Mountain, MI 49801-4760
Main phone:
VA health connect:
Mental health care:
Health clinic locations
2001 Minneapolis Avenue
Gladstone, MI 49837-2060
Main phone:
VA health connect:
Mental health care:
787 Market Street, Suite 9
Hancock, MI 49930-1163
Main phone:
VA health connect:
Mental health care:
629 West Cloverland Drive, Suite 1
Ironwood, MI 49938-1070
Main phone:
VA health connect:
Mental health care:
813 East Lakeshore Drive
Manistique, MI 49854-1683
Main phone:
VA health connect:
Mental health care:
1414 West Fair Avenue, Suite 285
Marquette, MI 49855-5406
Main phone:
VA health connect:
Mental health care:
1110 10th Avenue, Suite 101
Menominee, MI 49858-3058
Main phone:
VA health connect:
Mental health care:
639 West Kemp Street
Rhinelander, WI 54501-3879
Main phone:
VA health connect:
Mental health care:
3440 I-75 Business Spur
Sault Saint Marie, MI 49783-3607
Main phone:
VA health connect:
Mental health care: