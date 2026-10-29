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Operating status

VA Iron Mountain health care facility operating statuses and emergency information.

Facility operating statuses

  • Normal services and hours

  • Normal services and hours

  • Normal services and hours

  • Normal services and hours

  • Normal services and hours

  • Normal services and hours

  • Limited services and hours

    This facility is open Monday through Friday, 7:00 a.m. to 6:00 p.m., including holidays. Our Urgent Care Clinic is closed Saturday and Sunday.

  • Normal services and hours

  • Normal services and hours

Emergency information

Patient resources

Urgent Care Hours: 7:00 a.m. - 6:00 p.m., Monday thru Friday -- CLOSED Saturday and Sunday

Emergency: 911

Veterans Crisis Line: 988, Press 1

24-hour nurse: 800-215-8262, Press 3

Change your appointment: 906-774-3300 or 800-215-8262

Media inquiries: 906-774-3300, ext. 32001

Veterans Disaster Relief Hotline: 800-507-4571

Patient locator: 906-774-3300, ext. 32631 or 800-215-8262, ext. 32631

Pharmacy refill: 906-774-3300, ext. 32480 or 800-805-1870

Staff locator: 906-774-3300, ext. 32636