Operating status
Facility operating statuses
Limited services and hours
This facility is open Monday through Friday, 7:00 a.m. to 6:00 p.m., including holidays. Our Urgent Care Clinic is closed Saturday and Sunday.
Emergency information
Patient resources
Urgent Care Hours: 7:00 a.m. - 6:00 p.m., Monday thru Friday -- CLOSED Saturday and Sunday
Emergency: 911
Veterans Crisis Line: 988, Press 1
24-hour nurse: 800-215-8262, Press 3
Change your appointment: 906-774-3300 or 800-215-8262
Media inquiries: 906-774-3300, ext. 32001
Veterans Disaster Relief Hotline: 800-507-4571
Patient locator: 906-774-3300, ext. 32631 or 800-215-8262, ext. 32631
Pharmacy refill: 906-774-3300, ext. 32480 or 800-805-1870
Staff locator: 906-774-3300, ext. 32636