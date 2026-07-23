Locations
Main locations
5901 East Seventh Street
Long Beach, CA 90822-5201
Main phone:
VA health connect:
Mental health care:
Health clinic locations
2001 River Avenue, Villages at Cabrillo, Building 28
Long Beach, CA 90806-3622
Main phone:
VA health connect:
Mental health care:
1149 West 190th Street, Suite 100
Gardena, CA 90248-4321
Main phone:
VA health connect:
23719 Moulton Parkway
Laguna Hills, CA 92653-5422
Main phone:
VA health connect:
Mental health care:
770 South Placentia Avenue
Placentia, CA 92870-6832
Main phone:
VA health connect:
Mental health care:
1506 Brookhollow Drive, Suite 100
Santa Ana, CA 92705-5405
Main phone:
VA health connect:
Mental health care:
10330 Pioneer Boulevard, Suite 180
Santa Fe Springs, CA 90670-6012
Main phone:
VA health connect:
Mental health care:
888 West Santa Ana Boulevard, Community Resource & Referral Center (CRRC), Suite 150
Santa Ana, CA 92701-4561
Main phone:
VA health connect: