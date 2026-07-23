Skip to Content

Locations

Main locations

5901 East Seventh Street
Long Beach, CA 90822-5201

Main phone:

VA health connect:

Mental health care:

Tibor Rubin VA Medical Center

Health clinic locations

2001 River Avenue, Villages at Cabrillo, Building 28
Long Beach, CA 90806-3622

Main phone:

VA health connect:

Mental health care:

Picture of Cabrillo VA Clinic

1149 West 190th Street, Suite 100
Gardena, CA 90248-4321

Main phone:

VA health connect:

Picture of Gardena VA Clinic

23719 Moulton Parkway
Laguna Hills, CA 92653-5422

Main phone:

VA health connect:

Mental health care:

Picture of Laguna Hills VA Clinic

770 South Placentia Avenue
Placentia, CA 92870-6832

Main phone:

VA health connect:

Mental health care:

Placentia CBOC

1506 Brookhollow Drive, Suite 100
Santa Ana, CA 92705-5405

Main phone:

VA health connect:

Mental health care:

Picture of Santa Ana VA Clinic

10330 Pioneer Boulevard, Suite 180
Santa Fe Springs, CA 90670-6012

Main phone:

VA health connect:

Mental health care:

Picture of Santa Fe VA Clinic

888 West Santa Ana Boulevard, Community Resource & Referral Center (CRRC), Suite 150
Santa Ana, CA 92701-4561

Main phone:

VA health connect:

West Santa Ana VA Clinic best known as CRRC

Other nearby VA locations