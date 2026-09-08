Skip to Content

Locations

Main locations

2500 Overlook Terrace
Madison, WI 53705-2254

Main phone: ,

VA health connect:

Mental health care:

William S. Middleton Memorial Veterans Hospital

Health clinic locations

414 State Road 136
Baraboo, WI 53913-1193

Main phone: ,

VA health connect:

Mental health care:

New Baraboo Clinic located at 414 State Highway 136, Baraboo, WI.

215 Corporate Drive, Suite D
Beaver Dam, WI 53916-3124

Main phone: ,

VA health connect:

Mental health care:

Beaver Dam VA Clinic

750 Kiwanis Drive, Suite 250
Freeport, IL 61032-7119

Main phone: ,

VA health connect:

Mental health care:

Freeport VA Clinic

1141 Black Bridge Road
Janesville, WI 53545-1092

Main phone: ,

VA health connect:

Mental health care:

Janesville VA Clinic

4904 Eastpark Boulevard
Madison, WI 53718-2002

Main phone: ,

VA health connect:

Mental health care:

front entrance of Madison East VA Clinic

1 Science Court
Madison, WI 53711-1055

Main phone: ,

VA health connect:

Mental health care:

Madison West VA Clinic

816 Featherstone Road
Rockford, IL 61107-6300

Main phone: ,

VA health connect:

Mental health care:

Rockford VA Clinic

Other nearby VA locations