Locations
Main locations
2500 Overlook Terrace
Madison, WI 53705-2254
Main phone:
VA health connect:
Mental health care:
Health clinic locations
414 State Road 136
Baraboo, WI 53913-1193
Main phone:
VA health connect:
Mental health care:
215 Corporate Drive, Suite D
Beaver Dam, WI 53916-3124
Main phone:
VA health connect:
Mental health care:
750 Kiwanis Drive, Suite 250
Freeport, IL 61032-7119
Main phone:
VA health connect:
Mental health care:
1141 Black Bridge Road
Janesville, WI 53545-1092
Main phone:
VA health connect:
Mental health care:
4904 Eastpark Boulevard
Madison, WI 53718-2002
Main phone:
VA health connect:
Mental health care:
1 Science Court
Madison, WI 53711-1055
Main phone:
VA health connect:
Mental health care:
816 Featherstone Road
Rockford, IL 61107-6300
Main phone:
VA health connect:
Mental health care: