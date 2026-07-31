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Women Veteran care

VA Milwaukee health care supports the health, welfare, and dignity of female Veterans and their families by ensuring equal access to timely, sensitive, and quality care. A Women Veterans Program Manager can help you get the services you need.

Connect with a Women Veterans Program Manager

Portrait of a smiling woman with an American flag in the background.

Rebecca Schoenborn

Women Veteran Program Manager

VA Milwaukee health care

Phone:

Email: rebecca.schoenbon@va.gov

Care we provide at VA Milwaukee health care

Our women's health program offers women Veterans comprehensive care, including: 

  • Primary care
  • Gynecology
  • Maternity care, childbirth education classes, and postpartum support
  • Ultrasounds and mammograms
  • Mental health care and counseling
  • Lifestyle wellness services

In The Know

  • Check out the the Milwaukee VA Women's Health newsletter

Other resources

  • Find out more about the women's health services offered as part of VA benefits.

  • Learn about the mental and behavioral health services available at VA Milwaukee.

  • When to contact a patient advocate at VA Milwaukee and how they can help.

  • If you're on active duty in the United States uniformed services, including active National Guard and Reserve, you may be eligible for benefits both during service and after separation or retirement. Find out which benefits you qualify for and when to apply.

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