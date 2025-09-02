Skip to Content
Amy Van Ermen

Clinical Pharmacy Specialist in Primary Care

VA Milwaukee health care

Amy Van Ermen is a Clinical Pharmacy Preceptor

Amy Van Ermen, PharmD, BCPS graduated from the University of Wisconsin School of Pharmacy and completed a PGY1 Pharmacy Practice residency at the Milwaukee VA Medical Center. She is currently a Clinical Pharmacy Specialist in Primary Care. She precepts residents and students completing Primary Care rotations. Her practice interests include anticoagulation and chronic disease state management.

