Amy Van Ermen
Clinical Pharmacy Specialist in Primary Care
VA Milwaukee health care
Amy Van Ermen is a Clinical Pharmacy Preceptor
Amy Van Ermen, PharmD, BCPS graduated from the University of Wisconsin School of Pharmacy and completed a PGY1 Pharmacy Practice residency at the Milwaukee VA Medical Center. She is currently a Clinical Pharmacy Specialist in Primary Care. She precepts residents and students completing Primary Care rotations. Her practice interests include anticoagulation and chronic disease state management.