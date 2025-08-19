Skip to Content
Michael Schmidt

Clinical Pharmacy Practitioner in Primary Care

VA Milwaukee health care

Michael J. Schmidt, PharmD graduated from the University of Wisconsin - Madison with a Doctor of Pharmacy and a Bachelor of Science in Pharmaceutical Sciences.  At the William S. Middleton VA in Madison, he completed an Ambulatory Care Specialty Residency. Michael is currently a Primary Care Clinical Pharmacy Practitioner in the Primary Care Union Grove Clinic. His practice interests are in Hyperlipidemia and novel approaches to its management.

