Michael Schmidt
Clinical Pharmacy Practitioner in Primary Care
VA Milwaukee health care
Email:
Phone:
Michael Schmidt is a Clinical Pharmacy Practitioner.
Michael J. Schmidt, PharmD graduated from the University of Wisconsin - Madison with a Doctor of Pharmacy and a Bachelor of Science in Pharmaceutical Sciences. At the William S. Middleton VA in Madison, he completed an Ambulatory Care Specialty Residency. Michael is currently a Primary Care Clinical Pharmacy Practitioner in the Primary Care Union Grove Clinic. His practice interests are in Hyperlipidemia and novel approaches to its management.