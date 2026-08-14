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Women Veteran care

Minneapolis VA Health Care System supports the health, welfare and dignity of Women Veterans and their families by ensuring equal access to timely, sensitive, and quality care. A Women Veteran care coordinator can help you get the services you need.

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portrait of a person with shoulder-length brown hair, smiling at the camera, wearing a black shirt and a white cardigan; there is an American flag behind them

Emma O'Brien

Women Veterans Program Manager

VA Minneapolis health care

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Care we provide at Minneapolis VA health care

Our women's health program offers complete health care for Women Veterans of all ages. Our primary care providers specialize in women’s health. They work closely with specialists in gynecology, obstetrics, urology, oncology, medicine, radiology, surgery and breast care. Our services for Women Veterans include: 

  • Breast Imaging
  • Cervical Cancer screening
  • Mental health care and counseling
  • Lifestyle wellness services
  • Menopause treatment, including hormonal therapy
  • Family planning, contraceptive care, and infertility evaluation

Women Veterans Call Center

The Women Veterans Call Center provides Women Veterans information about VA services and resources, benefits and eligibility. The toll-free line is available Monday through Friday 8:00 a.m.–10:00 p.m. ET and on Saturdays 8:00 a.m.–6:30 p.m. ET.

Please see our Women Veterans Call Center website or call 855-VA-WOMEN ). Call, chat or text are available.

 

Other resources

  • Find out more about the women's health services offered as part of VA benefits.

  • The Women Veterans Call Center provides women Veterans information about VA services and resources, benefits and eligibility.

  • Learn about the mental and behavioral health services available at Minneapolis VA.

  • When to contact a patient advocate at Minneapolis VA and how they can help.

  • If you're on active duty in the United States uniformed services, including active National Guard and Reserve, you may be eligible for benefits both during service and after separation or retirement. Find out which benefits you qualify for and when to apply.

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