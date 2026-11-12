Skip to Content

Locations

Main locations

One Veterans Drive
Minneapolis, MN 55417-2309

Main phone: ,

VA health connect:

Mental health care:

Minneapolis VA Medical Center 480x330

Health clinic locations

2115 East Main Street
Albert Lea, MN 56007-3920

Main phone: ,

VA health connect:

Mental health care:

Albert Lea VA Community Clinic

475 Chippewa Mall Drive, Suite 418
Chippewa Falls, WI 54729-5047

Main phone: ,

VA health connect:

Mental health care:

CBOC_ChippewaValley

720 East Miners Drive
Ely, MN 55731-1400

Main phone: ,

VA health connect:

Mental health care:

photo of a square building made of red brick and grey wood, flags and sky are visible

1 Federal Drive
Fort Snelling, MN 55111-4080

Main phone: ,

VA health connect:

Mental health care:

Fort Snelling VA Clinic

10369 State Highway 27
Hayward, WI 54843-2530

Main phone: ,

VA health connect:

Mental health care:

MVAHCS_Hayward_VACC

990 West 41st Street, Suite 88
Hibbing, MN 55746-3045

Main phone: ,

VA health connect:

Mental health care:

photo of a beige building that has a sign saying VA Outpatient Clinic

1400 Madison Avenue, Suite 502
Mankato, MN 56001-5473

Main phone: ,

VA health connect:

Mental health care:

Lyle C. Pearson VA Clinic in Mankato, MN - photo of the front of a contemporary blocky glass and gray stucco building; there is an American flag to the left and a parking lot in the foreground

3100 Kennard Street, Kennard Professional Building, Suite 100
Maplewood, MN 55109-5434

Main phone: ,

VA health connect:

Mental health care:

photo of large red brick and tan stucco building with many windows; large snow-filled parking lot in foreground; American and POW flags in front of building

1201 Harmon Place, Community Resource & Referral Center (CRRC), Suite 103
Minneapolis, MN 55403-2043

Main phone: ,

VA health connect:

Mental health care:

Minneapolis VA Clinic

7545 Veterans Drive
Ramsey, MN 55303-7500

Main phone: ,

VA health connect:

Mental health care:

CBOC_NWMetro

320 South Access Road, Suite 100
Rice Lake, WI 54868-8572

Main phone: ,

VA health connect:

Mental health care:

photo of a gray brick building with a wall of windows near the front entrance, the sign says VA Outpatient Clinic

3551 Commercial Drive South West, Suite 400
Rochester, MN 55902-2876

Main phone: ,

VA health connect:

Mental health care:

MVAHCS_Rochester_VACC

1555 Lusitano Street
Shakopee, MN 55379-4661

Main phone: ,

VA health connect:

Mental health care:

photo of a parking lot with a few cars and a brown, one-story building in the distance

1103 13th Avenue South
St. James, MN 56081-5549

Main phone: ,

VA health connect:

Mental health care:

photo of a blueish gray building with a pitched roof and many glass windows on the front. There is a driveway in the front and snow on the ground.

3520 Tower Avenue
Superior, WI 54880-5335

Main phone: ,

VA health connect:

Mental health care:

CBOC_TwinPorts

Mobile clinics

Main phone: ,

Other nearby VA locations