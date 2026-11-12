Locations
Main locations
One Veterans Drive
Minneapolis, MN 55417-2309
Main phone:
VA health connect:
Mental health care:
Health clinic locations
2115 East Main Street
Albert Lea, MN 56007-3920
Main phone:
VA health connect:
Mental health care:
475 Chippewa Mall Drive, Suite 418
Chippewa Falls, WI 54729-5047
Main phone:
VA health connect:
Mental health care:
720 East Miners Drive
Ely, MN 55731-1400
Main phone:
VA health connect:
Mental health care:
1 Federal Drive
Fort Snelling, MN 55111-4080
Main phone:
VA health connect:
Mental health care:
10369 State Highway 27
Hayward, WI 54843-2530
Main phone:
VA health connect:
Mental health care:
990 West 41st Street, Suite 88
Hibbing, MN 55746-3045
Main phone:
VA health connect:
Mental health care:
1400 Madison Avenue, Suite 502
Mankato, MN 56001-5473
Main phone:
VA health connect:
Mental health care:
3100 Kennard Street, Kennard Professional Building, Suite 100
Maplewood, MN 55109-5434
Main phone:
VA health connect:
Mental health care:
1201 Harmon Place, Community Resource & Referral Center (CRRC), Suite 103
Minneapolis, MN 55403-2043
Main phone:
VA health connect:
Mental health care:
7545 Veterans Drive
Ramsey, MN 55303-7500
Main phone:
VA health connect:
Mental health care:
320 South Access Road, Suite 100
Rice Lake, WI 54868-8572
Main phone:
VA health connect:
Mental health care:
3551 Commercial Drive South West, Suite 400
Rochester, MN 55902-2876
Main phone:
VA health connect:
Mental health care:
1555 Lusitano Street
Shakopee, MN 55379-4661
Main phone:
VA health connect:
Mental health care:
1103 13th Avenue South
St. James, MN 56081-5549
Main phone:
VA health connect:
Mental health care:
3520 Tower Avenue
Superior, WI 54880-5335
Main phone:
VA health connect:
Mental health care:
Mobile clinics
Main phone: