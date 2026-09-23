Locations
Main locations
385 Tremont Avenue
East Orange, NJ 07018-1023
Main phone:
VA health connect:
Mental health care:
151 Knollcroft Road
Lyons, NJ 07939-5001
Main phone:
VA health connect:
Mental health care:
Health clinic locations
385 Prospect Avenue, Prospect Plaza, 1st Floor
Hackensack, NJ 07601-2570
Main phone:
VA health connect:
Mental health care:
3635 Quakerbridge Road
Hamilton, NJ 08619-1247
Main phone:
VA health connect:
Mental health care:
115 Christopher Columbus Drive, Suite 201
Jersey City, NJ 07302-3551
Main phone:
VA health connect:
Mental health care:
1055 Hooper Avenue
Toms River, NJ 08753
Main phone:
VA health connect:
Mental health care:
540 West Hanover Avenue, 2nd Floor
Morristown, NJ 07960-2500
Main phone:
VA health connect:
Mental health care:
11 Getty Avenue, DePaul Center, Building 275
Paterson, NJ 07503-2650
Main phone:
VA health connect:
Mental health care:
14 Wills Way, Building 5
Piscataway, NJ 08854-3770
Main phone:
VA health connect:
Mental health care:
222 High Street, Suite 103
Newton, NJ 07860-9604
Main phone:
VA health connect:
Mental health care:
55 North Gilbert Street, The Atrium, Building 4, 1st Floor, Suite 4101
Tinton Falls, NJ 07701-4961
Main phone:
VA health connect:
Mental health care: