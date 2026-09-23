Skip to Content

Locations

Main locations

385 Tremont Avenue
East Orange, NJ 07018-1023

Main phone: ,

VA health connect:

Mental health care:

East Orange VA Medical Center

151 Knollcroft Road
Lyons, NJ 07939-5001

Main phone: ,

VA health connect:

Mental health care:

Lyons VA Medical Center

Health clinic locations

385 Prospect Avenue, Prospect Plaza, 1st Floor
Hackensack, NJ 07601-2570

Main phone: ,

VA health connect:

Mental health care:

Front of the Hackensack clinic building

3635 Quakerbridge Road
Hamilton, NJ 08619-1247

Main phone: ,

VA health connect:

Mental health care:

Hamilton VA Clinic

115 Christopher Columbus Drive, Suite 201
Jersey City, NJ 07302-3551

Main phone: ,

VA health connect:

Mental health care:

Jersey City VA Clinic

1055 Hooper Avenue
Toms River, NJ 08753

Main phone: ,

VA health connect:

Mental health care:

Leonard G. "Bud" Lomell Clinic front of the building

540 West Hanover Avenue, 2nd Floor
Morristown, NJ 07960-2500

Main phone: ,

VA health connect:

Mental health care:

Morristown VA Clinic

11 Getty Avenue, DePaul Center, Building 275
Paterson, NJ 07503-2650

Main phone: ,

VA health connect:

Mental health care:

Paterson VA Clinic

14 Wills Way, Building 5
Piscataway, NJ 08854-3770

Main phone: ,

VA health connect:

Mental health care:

Piscataway VA Clinic

222 High Street, Suite 103
Newton, NJ 07860-9604

Main phone: ,

VA health connect:

Mental health care:

Sussex VA Clinic

55 North Gilbert Street, The Atrium, Building 4, 1st Floor, Suite 4101
Tinton Falls, NJ 07701-4961

Main phone: ,

VA health connect:

Mental health care:

Tinton Falls VA Clinic

Other nearby VA locations