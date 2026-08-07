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Leadership

Find contact information for members of VA New Mexico Healthcare System's leadership team.

Smiling woman in yellow top and black blazer with US flag in background.

Interim Medical Center Director

VA New Mexico health care

Woman smiling with American flag and Veterans Affairs flag behind her.
Miami Fresquez MHA, RRT

Acting Associate Director

VA New Mexico health care

Phone:

Smiling woman in gray blazer and white shirt with American flag in background.
Rebekah Gonzales

Acting Assistant Director

VA New Mexico health care

Phone:

Woman with blonde hair wearing a blue shirt and gray blazer in front of an American flag.
Kara Gormont EdD, HSMP-MHA, RN-BSN, NEA-BC, FACHE

Acting Associate Director, Patient Care Services

VA New Mexico health care

Phone:

Dr. Valdez-Boyle
Lorene Valdez-Boyle

Acting Deputy Chief of Staff

VA New Mexico health care

Man with glasses and beard wearing white shirt and gray tie in front of US flag.
Kevin Welch MSN, RN

Acting Deputy Associate Director, Patient Care Services

VA New Mexico health care

Phone: