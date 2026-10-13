Homeless Veteran care
If you are a Veteran who is homeless or at risk of becoming homeless due to financial hardship, unemployment, addiction, depression, or transition from jail, VA New York Harbor health care can help you. Contact a homeless services care coordinator to get help.
Connect with a care coordinator
Sarah Polsinelli LCSW
HCHV Supervisor, NY Campus
VA New York Harbor health care
Phone:
Marlene Hickman LCSW
HCHV Coordinator, BK Campus
VA New York Harbor health care
Phone:
HUD/VASH Coordinators
Ani Ali LCSW
HUD/VASH (Manhattan Campus)
VA New York Harbor health care
Email: Aneeza.Ali@va.gov
Omar Bryce LCSW
HUD/VASH (Brooklyn Campus)
VA New York Harbor health care
Email: Omar.Bryce@va.gov
Joyce Finks LCSW, CASAC
HUD/VASH (Manhattan Campus)
VA New York Harbor health care
Email: Joyce.Finks@va.gov
Naomie Jean Bart LCSW
HUD/VASH (Brooklyn Campus)
VA New York Harbor health care
Email: Naomie.jeanbart@va.gov
Dennies Libert LCSW
HUD/VASH (St. Albans Campus)
VA New York Harbor health care
Phone:
Email: Dennies.Libert@va.gov
Malora Winship LCSW
HUD-VASH ACT Coordinator (Manhattan Campus)
VA New York Harbor health care
Phone:
Email: Malora.Winship@va.gov
Care we provide at the VA New York Harbor Healthcare System:
We help Veterans who are homeless or at risk of becoming homeless due to financial hardship, unemployment, addiction, depression, or transition from jail. Contact a VA New York Harbor homeless services care coordinator to get help with:
- Immediate food and shelter, including both transitional and permanent housing
- Job training, life skills development, and education
- Support with justice system navigation and community re-entry from jail
- Financial support to prevent homelessness
- Treatment for addiction and depression
- Health and dental care
GRANT & PER DIEM
Kevin Mabry LCSW
HCHV Coordinated Entry Specialist
VA New York Harbor health care
Phone:
Email: Kevin.Mabry@va.gov
Horace Bovell LMSW
Grant & Per Diem (St. Albans Campus)
VA New York Harbor health care
Phone:
Email: Horace.Bovell@va.gov
VETERAN JUSTICE OUTREACH
Courtney Ma’at LICSW
Veteran Justice Outreach Coordinator (Manhattan & Staten Island Courts))
VA New York Harbor health care
Phone:
Email: Courtney.Maat@va.gov
Jeffrey Rabinovici LCSW
Veterans Justice Outreach Coordinator (St. Albans Campus, covering Queens Court))
VA New York Harbor health care
Phone:
Email: Jeffrey.Rabinovici@va.gov
Kimberly Shaw LCSW
Veterans Justice Outreach Coordinator (Based at St. Albans Campus, covering Brooklyn Court))
VA New York Harbor health care
Phone:
Email: Kimberly.Shaw2@va.gov
COMPENSATED WORK THERAPY (CWT)
Neal Santacruz LCSW-R
CWT Program Manager
VA New York Harbor health care
Phone:
Email: neal.santacruz@va.gov