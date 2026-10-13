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Homeless Veteran care

If you are a Veteran who is homeless or at risk of becoming homeless due to financial hardship, unemployment, addiction, depression, or transition from jail, VA New York Harbor health care can help you. Contact a homeless services care coordinator to get help.

Connect with a care coordinator

Sarah Polsinelli LCSW

HCHV Supervisor, NY Campus

VA New York Harbor health care

Phone:

Marlene Hickman LCSW

HCHV Coordinator, BK Campus

VA New York Harbor health care

Phone:

HUD/VASH Coordinators

Ani Ali LCSW

HUD/VASH (Manhattan Campus)

VA New York Harbor health care

Email: Aneeza.Ali@va.gov

Omar Bryce LCSW

HUD/VASH (Brooklyn Campus)

VA New York Harbor health care

Email: Omar.Bryce@va.gov

Joyce Finks LCSW, CASAC

HUD/VASH (Manhattan Campus)

VA New York Harbor health care

Email: Joyce.Finks@va.gov

Naomie Jean Bart LCSW

HUD/VASH (Brooklyn Campus)

VA New York Harbor health care

Email: Naomie.jeanbart@va.gov

Dennies Libert LCSW

HUD/VASH (St. Albans Campus)

VA New York Harbor health care

Phone:

Email: Dennies.Libert@va.gov

Malora Winship LCSW

HUD-VASH ACT Coordinator (Manhattan Campus)

VA New York Harbor health care

Phone:

Email: Malora.Winship@va.gov

Care we provide at the VA New York Harbor Healthcare System:

We help Veterans who are homeless or at risk of becoming homeless due to financial hardship, unemployment, addiction, depression, or transition from jail. Contact a VA New York Harbor homeless services care coordinator to get help with: 

  • Immediate food and shelter, including both transitional and permanent housing
  • Job training, life skills development, and education
  • Support with justice system navigation and community re-entry from jail
  • Financial support to prevent homelessness
  • Treatment for addiction and depression
  • Health and dental care
GRANT & PER DIEM

Kevin Mabry LCSW

HCHV Coordinated Entry Specialist

VA New York Harbor health care

Phone:

Email: Kevin.Mabry@va.gov

Horace Bovell LMSW

Grant & Per Diem (St. Albans Campus)

VA New York Harbor health care

Phone:

Email: Horace.Bovell@va.gov

VETERAN JUSTICE OUTREACH

Courtney Ma’at LICSW

Veteran Justice Outreach Coordinator (Manhattan & Staten Island Courts))

VA New York Harbor health care

Phone:

Email: Courtney.Maat@va.gov

Jeffrey Rabinovici LCSW

Veterans Justice Outreach Coordinator (St. Albans Campus, covering Queens Court))

VA New York Harbor health care

Phone:

Email: Jeffrey.Rabinovici@va.gov

Kimberly Shaw LCSW

Veterans Justice Outreach Coordinator (Based at St. Albans Campus, covering Brooklyn Court))

VA New York Harbor health care

Phone:

Email: Kimberly.Shaw2@va.gov

COMPENSATED WORK THERAPY (CWT)

Neal Santacruz LCSW-R

CWT Program Manager

VA New York Harbor health care

Phone:

Email: neal.santacruz@va.gov

Other resources

  • Learn about VA's commitment to ending homelessness among Veterans nationwide and how to get involved.

  • VA New York Harbor health care is a center for excellence for Veteran-focused mental health care. We can connect you with the help you need.

  • Find out how to get support for substance use problems through VA.

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