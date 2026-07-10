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Leadership

Find contact information for members of VA North Florida/South Georgia Healthcare System's leadership team.

Wende Dottor in front of American flag

Executive Health System Director

VA North Florida/South Georgia health care

Phone:

Chad Adams in front of American Flag, smiling

Deputy Executive Health System Director

VA North Florida/South Georgia health care

Phone:

Ilona Schmalfuss in front of American Flag

Chief of Staff

VA North Florida/South Georgia health care

Phone:

Shabnam Showell in front of American Flag

Deputy Chief of Staff

VA North Florida/South Georgia health care

Phone:

Dotts in grey blazer with blue shirt and patterned bowtie smiling in front of an American flag with a blue background

Associate Director of Operations

VA North Florida/South Georgia health care

Phone:

Josh Pridgen smiling in front of American flag

Associate Director (Primary Care and Outpatient Clinics)

VA North Florida/South Georgia health care

Phone:

Photo of Tenna Liston

Associate Director, Patient Care Services

VA North Florida/South Georgia health care

Phone:

Kimberly in front of American flag and blue background

Deputy Associate Director, Patient Care Services

VA North Florida/South Georgia health care

Phone:

Brian Dyer in front of American Flag

Assistant Director

VA North Florida/South Georgia health care

Phone: