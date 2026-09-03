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Women Veteran care

VA North Texas health care supports the health, welfare, and dignity of female Veterans and their families by ensuring equal access to timely, sensitive, and quality care. A women Veteran care coordinator can help you get the services you need.

Connect with a Care Coordinator

Woman with blonde hair and black top smiling in front of USA and Department of the Army flags.

Janine Decker MSN, RN

Women Veterans program manager

VA North Texas health care

Phone:

Email: Janine.Decker@va.gov

Woman in floral shirt smiling in front of American flag.

Carli Guzman MSN, RN

Maternity Care Coordinator

VA North Texas health care

Phone:

Monica Young MSN, RN

Maternity Care Coordinator

VA North Texas health care

Phone:

Portrait of a smiling woman with blonde hair wearing a white lab coat.

Dorothy Faltys MSN, RN

Maternity Care Coordinator

VA North Texas health care

Phone:

Brittany Woodley Headshot.

Brittany Woodley LCSW-S, LISW-S

Maternity Care Social Worker

VA North Texas health care

Phone:

Care we provide at VA North Texas health care

Our women's health program offers women Veterans comprehensive care, including: 

  • Primary care
  • Gynecology
  • Maternity care, childbirth education classes, and postpartum support
  • Ultrasounds and mammograms
  • Mental health care and counseling
  • Lifestyle wellness services

Other Resources

  • Find out more about the women's health services offered as part of VA benefits.

  • Learn about the mental and behavioral health services available at VA North Texas.

  • When to contact a patient advocate at VA North Texas and how they can help.

  • If you're on active duty in the United States uniformed services, including active National Guard and Reserve, you may be eligible for benefits both during service and after separation or retirement. Find out which benefits you qualify for and when to apply.

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