Women Veteran care
VA North Texas health care supports the health, welfare, and dignity of female Veterans and their families by ensuring equal access to timely, sensitive, and quality care. A women Veteran care coordinator can help you get the services you need.
Connect with a Care Coordinator
Janine Decker MSN, RN
Women Veterans program manager
VA North Texas health care
Phone:
Email: Janine.Decker@va.gov
Carli Guzman MSN, RN
Maternity Care Coordinator
VA North Texas health care
Phone:
Monica Young MSN, RN
Maternity Care Coordinator
VA North Texas health care
Phone:
Dorothy Faltys MSN, RN
Maternity Care Coordinator
VA North Texas health care
Phone:
Brittany Woodley LCSW-S, LISW-S
Maternity Care Social Worker
VA North Texas health care
Phone:
Care we provide at VA North Texas health care
Our women's health program offers women Veterans comprehensive care, including:
- Primary care
- Gynecology
- Maternity care, childbirth education classes, and postpartum support
- Ultrasounds and mammograms
- Mental health care and counseling
- Lifestyle wellness services