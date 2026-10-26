Women Veteran Care
VA Northeast Ohio health care supports the health, welfare, and dignity of female Veterans and their families by ensuring equal access to timely, sensitive, and quality care. A Women Veterans Program Manager can help you get the services you need.
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Ellen Rogers NUR
Women Veterans Program Manager
VA Northeast Ohio health care
Phone:
Email: ellen.rogers@va.gov
Care we provide at VA Northeast Ohio Healthcare
Our women's health program offers women Veterans comprehensive care, including:
- Primary care
- Gynecology
- Maternity care, childbirth education classes, and postpartum support
- Ultrasounds and mammograms
- Mental health care and counseling
- Lifestyle wellness services