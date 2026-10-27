Locations
Main locations
10701 East Boulevard
Cleveland, OH 44106-1702
Main phone:
VA health connect:
Mental health care:
Health clinic locations
55 West Waterloo Road
Akron, OH 44319-1116
Main phone:
VA health connect:
Mental health care:
95 West Waterloo Road
Akron, OH 44319-1131
Main phone:
VA health connect:
Mental health care:
733 Market Avenue South
Canton, OH 44702-1018
Main phone:
VA health connect:
Mental health care:
1815 Belmont Avenue
Youngstown, OH 44504-1106
Main phone:
VA health connect:
Mental health care:
7000 Euclid Avenue, Suites 102 and 202
Cleveland, OH 44103-4014
Main phone:
VA health connect:
8901 Superior Avenue
Cleveland, OH 44106
Main phone:
VA health connect:
1025 South Trimble Road
Mansfield, OH 44906-3427
Main phone:
VA health connect:
Mental health care:
15655 State Route 170, Suite A
Calcutta, OH 43920-9672
Main phone:
VA health connect:
Mental health care:
3838 Cascades Boulevard
Kent, OH 44240-8036
Main phone:
VA health connect:
35000 Kaiser Court
Willoughby, OH 44094-3382
Main phone:
VA health connect:
Mental health care:
5275 North Abbe Road
Sheffield Village, OH 44035-1451
Main phone:
VA health connect:
Mental health care:
1260 Monroe Street Northwest, Suite 1A
New Philadelphia, OH 44663-4147
Main phone:
VA health connect:
Mental health care:
8787 Brookpark Road
Parma, OH 44129-6809
Main phone:
VA health connect:
Mental health care:
6751 North Chestnut Street
Ravenna, OH 44266-3903
Main phone:
VA health connect:
Mental health care:
1912 Hayes Avenue
Sandusky, OH 44870-5557
Main phone:
VA health connect:
Mental health care:
111 East Voris Street, Community Resource & Referral Center (CRRC)
Akron, OH 44311-1513
Main phone:
VA health connect:
1460 Tod Avenue, Northwest
Warren, OH 44485-2407
Main phone:
VA health connect:
Mental health care:
Mobile clinics
Main phone:
Main phone:
Main phone: