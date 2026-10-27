Skip to Content

Locations

Main locations

10701 East Boulevard
Cleveland, OH 44106-1702

Main phone: ,

VA health connect:

Mental health care:

Louis Stokes Cleveland Department of Veterans Affairs Medical Center

Health clinic locations

55 West Waterloo Road
Akron, OH 44319-1116

Main phone: ,

VA health connect:

Mental health care:

Akron, OH VA Clinic

95 West Waterloo Road
Akron, OH 44319-1131

Main phone: ,

VA health connect:

Mental health care:

Annex building with a VA Sign

733 Market Avenue South
Canton, OH 44702-1018

Main phone: ,

VA health connect:

Mental health care:

Canton VA Clinic

1815 Belmont Avenue
Youngstown, OH 44504-1106

Main phone: ,

VA health connect:

Mental health care:

Youngstown, OH VA Clinic

7000 Euclid Avenue, Suites 102 and 202
Cleveland, OH 44103-4014

Main phone: ,

VA health connect:

Euclid Ave Clinic-2022

8901 Superior Avenue
Cleveland, OH 44106

Main phone: ,

VA health connect:

Cleveland VA Outpatient Clinic

1025 South Trimble Road
Mansfield, OH 44906-3427

Main phone: ,

VA health connect:

Mental health care:

David F. Winder Department of Veterans Affairs Community Based Outpatient Clinic-2022

15655 State Route 170, Suite A
Calcutta, OH 43920-9672

Main phone: ,

VA health connect:

Mental health care:

East Liverpool VA Clinic

3838 Cascades Boulevard
Kent, OH 44240-8036

Main phone: ,

VA health connect:

Modern building entrance with flag, large windows, and empty parking lot.

35000 Kaiser Court
Willoughby, OH 44094-3382

Main phone: ,

VA health connect:

Mental health care:

Lake County VA Clinic

5275 North Abbe Road
Sheffield Village, OH 44035-1451

Main phone: ,

VA health connect:

Mental health care:

Lorain, OH VA Clinic

1260 Monroe Street Northwest, Suite 1A
New Philadelphia, OH 44663-4147

Main phone: ,

VA health connect:

Mental health care:

New Philadelphia VA Clinic

8787 Brookpark Road
Parma, OH 44129-6809

Main phone: ,

VA health connect:

Mental health care:

Parma VA Clinic

6751 North Chestnut Street
Ravenna, OH 44266-3903

Main phone: ,

VA health connect:

Mental health care:

Ravenna VA Clinic

1912 Hayes Avenue
Sandusky, OH 44870-5557

Main phone: ,

VA health connect:

Mental health care:

Entrance to Firelands Hospital, containing the Sandusky VA Outpatient Clinic

111 East Voris Street, Community Resource & Referral Center (CRRC)
Akron, OH 44311-1513

Main phone: ,

VA health connect:

Akron CRRC

1460 Tod Avenue, Northwest
Warren, OH 44485-2407

Main phone: ,

VA health connect:

Mental health care:

Warren VA Clinic

Mobile clinics

Main phone: ,

Blue ambulance truck with US Department of Veterans Affairs logo parked under a bridge.

Main phone: ,

Blue ambulance truck with US Department of Veterans Affairs logo parked on road.

Main phone: ,

Blue medical response truck with American flag graphic parked outside a building.

Other nearby VA locations