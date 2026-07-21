Skip to Content

Locations

Main locations

500 Highway 89 North
Prescott, AZ 86313-5001

Main phone:

VA health connect:

Mental health care:

Northern Arizona VA Health Care System Main Hospital

Health clinic locations

41810 North Venture Drive, Building B
Anthem, AZ 85086-3169

Main phone:

VA health connect:

Mental health care:

Anthem VA Clinic

Highway 191 and Hospital Drive
Chinle, AZ 86503-8000

Main phone:

VA health connect:

Mental health care:

Chinle VA Clinic

501 South Willard Street
Cottonwood, AZ 86326-8120

Main phone:

VA health connect:

Mental health care:

Community Health Outpatient Clinic exterior with brick wall and bench.

1300 West University Avenue, Suite 200
Flagstaff, AZ 86001-7228

Main phone:

VA health connect:

Mental health care:

Blue and white building entrance with "VA" logo, surrounded by trees and a clear sky.

US Highway 160, 1/2 mile south of mile post 394.4
Kayenta, AZ 86033

Main phone:

VA health connect:

Mental health care:

Kayenta VA Clinic

2668 Hualapai Mountain Road
Kingman, AZ 86401-8387

Main phone:

VA health connect:

Mental health care:

Kingman VA Clinic

145 Park Avenue
Lake Havasu City, AZ 86403-9302

Main phone:

VA health connect:

Mental health care:

Northern Arizona VA Health Care System's Community-Based Outpatient Clinic located at 145 Park Ave. in Lake Havasu City, AZ.

801 North Navajo Drive, Suite B
Page, AZ 86040-0801

Main phone:

VA health connect:

Mental health care:

Page VA Clinic

167 North Main Street
Tuba City, AZ 86045-0600

Main phone:

VA health connect:

Mental health care:

Exterior of Tuba City Regional Health Care Corporation with inset of its logo.