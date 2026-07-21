Locations
Main locations
500 Highway 89 North
Prescott, AZ 86313-5001
Main phone:
VA health connect:
Mental health care:
Health clinic locations
41810 North Venture Drive, Building B
Anthem, AZ 85086-3169
Main phone:
VA health connect:
Mental health care:
Highway 191 and Hospital Drive
Chinle, AZ 86503-8000
Main phone:
VA health connect:
Mental health care:
501 South Willard Street
Cottonwood, AZ 86326-8120
Main phone:
VA health connect:
Mental health care:
1300 West University Avenue, Suite 200
Flagstaff, AZ 86001-7228
Main phone:
VA health connect:
Mental health care:
US Highway 160, 1/2 mile south of mile post 394.4
Kayenta, AZ 86033
Main phone:
VA health connect:
Mental health care:
2668 Hualapai Mountain Road
Kingman, AZ 86401-8387
Main phone:
VA health connect:
Mental health care:
145 Park Avenue
Lake Havasu City, AZ 86403-9302
Main phone:
VA health connect:
Mental health care:
801 North Navajo Drive, Suite B
Page, AZ 86040-0801
Main phone:
VA health connect:
Mental health care:
167 North Main Street
Tuba City, AZ 86045-0600
Main phone:
VA health connect:
Mental health care: