Operating status
Facility operating statuses
Limited services and hours
Schedule and location vary
Emergency information
Patient resources
Emergency: 911
Main number: 650-493-5000
VISN 21 Clinical Call Center: 833-983-0487
Scheduling • Pharmacy • Clinical Nurse Triage • Virtual Clinical Visits
MyVA411 Info Line: 800-698-2411
Community Care/Urgent Care • Enrollment/Eligibility • Facility Locator • Burial • Non-Health Care Benefits • Homeless Helpline • PACT Act • Compliments/Complaints
Media inquiries: 650-858-3925
National Veterans Helpline: 800-507-4571