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Operating status

VA Palo Alto health care facility operating statuses and emergency information.

Facility operating statuses

  • Normal services and hours

  • Normal services and hours

  • Normal services and hours

  • Limited services and hours

    Schedule and location vary

  • Normal services and hours

  • Normal services and hours

  • Normal services and hours

  • Normal services and hours

Emergency information

Patient resources

Emergency: 911

Main number: 650-493-5000

VISN 21 Clinical Call Center: 833-983-0487
Scheduling • Pharmacy • Clinical Nurse Triage • Virtual Clinical Visits

MyVA411 Info Line: 800-698-2411
Community Care/Urgent Care • Enrollment/Eligibility • Facility Locator • Burial • Non-Health Care Benefits • Homeless Helpline • PACT Act • Compliments/Complaints

Media inquiries: 650-858-3925

National Veterans Helpline: 800-507-4571