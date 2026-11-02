Skip to Content

VA Puget Sound health care

At VA Puget Sound Health Care System, our health care teams are deeply experienced and guided by the needs of Veterans, their families, and caregivers. Find a health facility near you, and manage your health online. Sign up for community events and updates.

Locations

1660 South Columbian Way
Seattle, WA 98108-1532

Main phone: ,

VA health connect:

Mental health care:

Seattle VA Medical Center

9600 Veterans Drive Southwest
Tacoma, WA 98493-0003

Main phone: ,

VA health connect:

Mental health care:

American Lake VA Medical Center

Manage your health online

Other services at VA Puget Sound health care

Stories

For years, getting to care became more difficult for U.S. Air Force Veteran Chuck Muench — until care began coming to him with VA’s Home-Based Primary Care program.

Veteran in wheelchair with VA nurse smiling behind him.

Events

Flu, influenza, flu shot, flu vaccine, flu season

When

Mon. Nov 2, 2026, 8:00 a.m. – 3:30 p.m. PT

Where

Building 101, Room E190

Get updates from VA Puget Sound health care