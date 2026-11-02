VA Puget Sound health care
At VA Puget Sound Health Care System, our health care teams are deeply experienced and guided by the needs of Veterans, their families, and caregivers. Find a health facility near you, and manage your health online. Sign up for community events and updates.
Locations
1660 South Columbian Way
Seattle, WA 98108-1532
Main phone:
VA health connect:
Mental health care:
9600 Veterans Drive Southwest
Tacoma, WA 98493-0003
Main phone:
VA health connect:
Mental health care:
Manage your health online
Other services at VA Puget Sound health care
Stories
For years, getting to care became more difficult for U.S. Air Force Veteran Chuck Muench — until care began coming to him with VA’s Home-Based Primary Care program.
Events
Flu, influenza, flu shot, flu vaccine, flu season
When
Mon. Nov 2, 2026, 8:00 a.m. – 3:30 p.m. PT
Where
Building 101, Room E190