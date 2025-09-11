Denunciar acoso o agresión sexual en VA
Todos pueden ser víctimas de acoso y agresión sexual. Y nunca es su culpa. Si alguien hace que usted u otra persona se sienta inseguro en VA, le instamos a que nos lo diga. Estamos aquí para ayudarlo. Y estamos comprometidos a hacer de VA un lugar seguro para todos. Infórmese sobre cómo presentar una denuncia y qué esperar.
Presentación de su denuncia
En calidad de veterano o visitante de VA, tiene opciones para presentar su denuncia. Y puede hacerlo en cualquier momento. Cuando esté listo, lo respaldaremos a lo largo de cada una de las etapas del proceso.
- Dígaselo a alguien de su confianza en VA. Por ejemplo, hable con un oficial de seguridad, un defensor de los derechos de los pacientes o con su profesional médico.
- También, si ya no está en el edificio, puede llamarnos al
(TTY: 711) y seleccionar 9. Nuestro personal capacitado está aquí las 24 horas del día, los 7 días de la semana.
Nota: Si necesita un intérprete, llame al
Siempre respetaremos su necesidad de mantener la confidencialidad. Cuando usted presente su denuncia, le explicaremos las opciones de confidencialidad o anonimato.
Infórmese sobre qué hacer si no desea dar su nombre (en inglés)
Nota: Su seguridad es prioritaria. Si ha sufrido una agresión y necesita ayuda de inmediato, llame al 911. Si se encuentra en una sede de VA, llame a seguridad o localice al miembro del personal más cercano.
Expectativas al momento de presentar su denuncia
En primer lugar, nos aseguraremos de que usted se encuentre en un lugar seguro. Si sufrió una agresión, lo pondremos en contacto con la policía local para obtener ayuda de inmediato.
Cuando presente su denuncia, le solicitaremos cierta información, explicaremos el proceso y responderemos a toda pregunta que pueda tener. También lo pondremos en contacto con todo tipo de asesoramiento u otro apoyo que necesite.
Información que le invitaremos a compartir
Instaremos a que comparta tanta de la información que mencionamos aquí como pueda:
- Su nombre e información de contacto
- La fecha, la hora, el lugar y la descripción del incidente
- El nombre o una descripción de toda persona involucrada en el incidente
- Los nombres y la información de contacto de toda persona que presenció u oyó lo que ocurrió
- Todo material que usted crea que respalde su denuncia (como mensajes electrónicos, mensajes de texto o fotografías)
Si no posee toda esta información, está bien. Tomamos todos las denuncias con seriedad, incluso cuando tenemos información limitada.
Pasos que daremos para ayudar a poner fin al acoso y acompañarle
Iniciaremos una indagación
Examinamos todos las denuncias en el curso de un día hábil de haberlas recibido. Indagamos de forma minuciosa y justa.
Como parte de este proceso, hablaremos con usted y con otros que podrían haber visto u oído lo que ocurrió. También examinaremos todo material relacionado (como mensajes electrónicos, mensajes de texto o fotografías).
Nota: Procuramos completar cada indagación rápidamente dentro de la medida de nuestras posibilidades. Si tiene preguntas durante el proceso, se puede comunicar con nosotros en cualquier momento.
Tomaremos medidas para poner fin al acoso
Nuestro equipo dedicado al tema buscará maneras de poner fin al acoso y asegurarse de que no se repita.
Nos comunicaremos con usted después de finalizar nuestra indagación
Responderemos cualquier pregunta que pueda tener. También lo pondremos en contacto con todo tipo de asesoramiento u otro apoyo constante que necesite para sentirse seguro en VA.
Preguntas que podría tener sobre la denuncia del acoso en VA
¿Qué debería hacer si no deseo dar mi nombre en la denuncia?
Primero, sepa que respetamos su privacidad. Solicitamos su nombre e información de contacto para realizar una indagación completa y ponernos en contacto con usted al finalizar.
A continuación indicamos las opciones a su alcance para la denuncia confidencial o anónima:
- Respetamos su necesidad de mantener la confidencialidad en todas las denuncias. Esto significa que compartimos su nombre solo con personas que necesitan esta información para ayudarnos a llevar adelante nuestra indagación y que satisfacen los requisitos legales.
- Si usted no desea que compartamos su nombre con nadie, nos puede indicar esto al momento de presentar su denuncia. En tal caso, solo el personal de nuestra oficina principal tendrá acceso a su nombre. No lo compartiremos con el equipo que realiza la indagación ni nadie más. Llevaremos adelante la indagación de la manera más minuciosa posible con la información que contamos.
- Si no desea compartir su nombre de ninguna manera, puede presentar una denuncia anónima ante la Oficina del Inspector General (OIG). La OIG luego encabezará la investigación. No participaremos ni podemos ofrecer apoyo durante el proceso.
Infórmese más sobre la tramitación de una denuncia ante la OIG (en inglés)
¿Cómo define VA el acoso y la agresión sexual?
El acoso es comportamiento no deseado que crea un entorno hostil. Puede incomodarlo, hacerlo sentir inseguro, intimidado u ofendido. A veces el acoso puede ser de naturaleza sexual. El acoso puede manifestarse de diferentes formas: desde acciones físicas o palabras que se dicen o escriben hasta fotografías que se comparten.
Estos actos son todas formas de acoso o agresión sexual:
- Bromas o gestos groseros
- Referirse a alguien haciendo alusión intencionalmente al sexo incorrecto
- Comentarios sexuales, gritos, silbidos o insinuaciones no deseados
- Solicitud de favores sexuales
- Comentarios sexistas
- Intimidaciones
- Acecho
La agresión sexual es todo tipo de contacto no deseado sin su consentimiento claro.
Estos actos son todas formas de agresión sexual:
- Arrebatamiento o abrazos
- Palmaditas
- Caricias
- Pellizcos
- Roces o frotarse contra alguien
Le animamos a que nos informe de inmediato—o una vez que esté listo—si experimentó alguna de estas situaciones:
- Sufre cualquier tipo de acoso o agresión sexual en VA. Esto puede incluir una sede de VA, durante una llamada telefónica o por video, o en comunicaciones escritas con personal de VA. Contará con nuestro apoyo en cada uno de los pasos del proceso de denuncia y resolución. También lo pondremos en contacto con todo tipo de asesoramiento u otro apoyo que necesite.
- Usted ve o se entera de alguien que está siendo acosado o agredido sexualmente en VA. Estamos comprometidos a hacer de VA un lugar seguro para todos. Y necesitamos su ayuda.
¿Qué ocurre si solo deseo hablar con un miembro femenino del personal en una instalación de cuidado de la salud de VA?
Si padeció acoso en una instalación de cuidado de la salud de VA, puede ponerse en contacto con una gerente del Programa de veteranas. Todas las gerencias de programas están ocupadas por mujeres.
- Póngase en contacto con su centro médico local y pida hablar con una gerente del Programa de veteranas.
Ubique un centro médico de VA próximo a usted (en inglés)
- Llame a nuestro Centro de Atención Telefónica para Veteranas al
(TTY: 711). Atendemos de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 10:00 p.m., hora del este, y los sábados, de 8:00 a.m. a 6:30 p.m., hora del este. La pondremos en contacto con la gerente local.
- Converse en línea con una representante capacitada del Centro de Atención Telefónica para Veteranas, de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 10:00 p.m., hora del este. Esta función de chat es privada y anónima. No incluya información personal, como su número de seguro social.
Iniciar un chat con el Centro de Atención Telefónica para Veteranas (en inglés)
¿Puedo cambiar de opinión después de presentar una denuncia?
Sí. Veteranos, familiares de veteranos y visitantes pueden retirar una denuncia en cualquier momento. Si desea retirar su denuncia, comuníquelo a su punto de contacto en VA para la denuncia.
¿Qué ocurre si no estoy de acuerdo con el desenlace del proceso?
Notifique a su punto de contacto en VA para la denuncia.
Estas son nuestras metas respecto del desenlace:
- Poner fin al acoso, y
- Asegurarnos de que el acoso no se repita, y
- Brindarle el apoyo que necesite
Si no hemos cumplido estas metas, queremos saberlo de inmediato.
¿Qué debo hacer si solo deseo hablar con alguien para obtener apoyo?
Las personas responden al acoso y a la agresión sexual de manera diferente. Si no está listo para presentar una denuncia, estamos aquí para ofrecerle el apoyo que necesite:
- Si necesita hablar con alguien de inmediato, llame a la Línea de Crisis para Veteranos al 988 y seleccione 1. O envíe un texto al 838255. Estamos aquí 24 horas al día, siete días a la semana.
- Comuníquese con el centro médico de VA o Vet Center más cercano para hablar sobre sus necesidades. Del mismo modo, si recibe cuidado de la salud de VA, consulte a su médico de cabecera para que obtener una cita con un proveedor de salud mental. Los capellanes y los asistentes sociales de VA también brindan apoyo.
Localice su centro médico de VA más cercano o Vet Center (en inglés)
Envíe un mensaje seguro a su proveedor de servicios en VA (en inglés)
- Llame a nuestro Centro de Atención Telefónica para Veteranas al
(TTY: 711). Todas las gerencias de programas están ocupadas por mujeres. Atendemos de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 10:00 p.m., hora del este, y los sábados, de 8:00 a.m. a 6:30 p.m., hora del este. La pondremos en contacto con la gerente local.
Si soy empleado, contratista o voluntario de VA, ¿cómo denuncio acoso que sufrí?
Si usted fue víctima de acoso mientras trabajaba o era voluntario en VA, puede denunciar el acoso a una gerente de VA, a un coordinador para la prevención del acoso o a nuestro programa para la prevención del acoso al
Infórmese más sobre cómo denunciar el acoso como empleado de VA (en inglés)
Lea la declaración de políticas de VA sobre la igualdad de oportunidades laborales, la diversidad y la inclusión, la Ley No FEAR y los derechos y la protección de denunciantes (en inglés)
Nota: Si usted es veterano y fue víctima de acoso mientras recibía cuidado de la salud u otros beneficios o servicios en VA, puede presentar una denuncia como veterano.