Denunciar acoso o agresión sexual en VA

Presentación de su denuncia

En calidad de veterano o visitante de VA, tiene opciones para presentar su denuncia. Y puede hacerlo en cualquier momento. Cuando esté listo, lo respaldaremos a lo largo de cada una de las etapas del proceso.

Dígaselo a alguien de su confianza en VA. Por ejemplo, hable con un oficial de seguridad, un defensor de los derechos de los pacientes o con su profesional médico.

Por ejemplo, hable con un oficial de seguridad, un defensor de los derechos de los pacientes o con su profesional médico. También, si ya no está en el edificio, puede llamarnos al (TTY: 711) y seleccionar 9. Nuestro personal capacitado está aquí las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

Nota: Si necesita un intérprete, llame al y seleccione 0. Lo pondremos en contacto con un agente del centro de llamadas de VA. Indique al agente que necesita a un intérprete en la llamada.

Siempre respetaremos su necesidad de mantener la confidencialidad. Cuando usted presente su denuncia, le explicaremos las opciones de confidencialidad o anonimato.

Infórmese sobre qué hacer si no desea dar su nombre (en inglés)

Nota: Su seguridad es prioritaria. Si ha sufrido una agresión y necesita ayuda de inmediato, llame al 911. Si se encuentra en una sede de VA, llame a seguridad o localice al miembro del personal más cercano.