Skip to Content

We’ll be working on VA.gov soon. During that time, you won’t be able to sign in or use tools.

Start time: Friday, September 11, 2026, at 8:00 p.m. ET
End time: Friday, September 11, 2026, at 8:30 p.m. ET

Locations

Main locations

1201 Broad Rock Boulevard
Richmond, VA 23249-4915

Main phone: ,

VA health connect:

Mental health care:

Richmond VA Medical Center

Health clinic locations

590 Peter Jefferson Parkway, Suite 250
Charlottesville, VA 22911-4655

Main phone: ,

VA health connect:

Mental health care:

Charlottesville VA Clinic

1746 East Atlantic Street
Emporia, VA 23847-6584

Main phone: ,

VA health connect:

Mental health care:

Front of Emporia Community Based Outpatient Clinic building with Department of veterans Affairs sign in the foreground.

10432 Patriot Highway
Fredericksburg, VA 22408-2628

Main phone: ,

VA health connect:

Mental health care:

The Fredericksburg VA Health Care Center offers a comprehensive range of outpatient services for Veterans in Northern Virginia and Central Virginia.

7702 East Parham Road, Parham Doctors Hospital, MOB III, Suite 201
Richmond, VA 23294-4372

Main phone: ,

VA health connect:

Mental health care:

Henrico CBOC

Other nearby VA locations