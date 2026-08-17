Locations
Main locations
913 Northwest Garden Valley Boulevard
Roseburg, OR 97471-6523
Main phone:
VA health connect:
Mental health care:
Health clinic locations
840 Railroad Street
Brookings, OR 97415-9702
Main phone:
VA health connect:
Mental health care:
211 East 7th Avenue, Suite 220
Eugene, OR 97401-2722
Main phone:
VA health connect:
Mental health care:
3355 Chad Drive
Eugene, OR 97408-7426
Main phone:
VA health connect:
Mental health care:
2191 Marion Street
North Bend, OR 97459-2314
Main phone:
VA health connect:
Mental health care: