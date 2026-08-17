Skip to Content

Locations

Main locations

913 Northwest Garden Valley Boulevard
Roseburg, OR 97471-6523

Main phone:

VA health connect:

Mental health care:

Roseburg VA Medical Center

Health clinic locations

840 Railroad Street
Brookings, OR 97415-9702

Main phone:

VA health connect:

Mental health care:

Brookings VA Clinic

211 East 7th Avenue, Suite 220
Eugene, OR 97401-2722

Main phone:

VA health connect:

Mental health care:

Downtown Eugene VA Clinic

3355 Chad Drive
Eugene, OR 97408-7426

Main phone:

VA health connect:

Mental health care:

Eugene VA Clinic

2191 Marion Street
North Bend, OR 97459-2314

Main phone:

VA health connect:

Mental health care:

North Bend VA Clinic

Other nearby VA locations