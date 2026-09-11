Women Veteran care
VA Saginaw health care supports the health, welfare, and dignity of female Veterans and their families by ensuring equal access to timely, sensitive, and quality care. A women Veteran care coordinator can help you get the services you need.
Connect with the Women Veteran Program Manager
Kelly Kubiak LMSW
Women Veteran Program Manager
VA Saginaw health care
Phone:
Email: Kelly.Kubiak@va.gov
Care we provide at VA Saginaw health care
Our women's health program offers women Veterans comprehensive care, including:
- Primary care
- Gynecology
- Maternity care, childbirth education classes, and postpartum support
- Ultrasounds and mammograms
- Mental health care and counseling
- Lifestyle wellness services