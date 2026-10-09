Locations
Main locations
1500 Weiss Street
Saginaw, MI 48602-5251
Main phone:
VA health connect:
Mental health care:
Health clinic locations
1142 South Van Dyke Road, Suite 100
Bad Axe, MI 48413-9800
Main phone:
VA health connect:
Mental health care:
11775 North Isabella Road
Clare, MI 48617-9186
Main phone:
VA health connect:
Mental health care:
701 US Highway 31 South
Traverse City, MI 49685-8016
Main phone:
VA health connect:
Mental health care:
1905 North Mitchell Street
Cadillac, MI 49601-1139
Main phone:
VA health connect:
Mental health care:
1680 Hartwick Pines Road
Grayling, MI 49738-9237
Main phone:
VA health connect:
Mental health care:
180 North State Street
Alpena, MI 49707-2847
Main phone:
VA health connect:
Mental health care:
2782 South Otsego Avenue
Gaylord, MI 49735-9404
Main phone:
VA health connect:
Mental health care:
5671 Skeel Avenue, Suite 4
Oscoda, MI 48750-1535
Main phone:
VA health connect:
Mental health care:
5739 Highway M-68
Indian River, MI 49749
Main phone:
VA health connect:
Mental health care:
2830 McCarty Road
Saginaw, MI 48603-2441
Main phone:
VA health connect:
4241 Barnard Road
Saginaw, MI 48603-1308
Main phone:
VA health connect: