Skip to Content

Locations

Main locations

1500 Weiss Street
Saginaw, MI 48602-5251

Main phone: ,

VA health connect:

Mental health care:

Saginaw VA Medical Center

Health clinic locations

1142 South Van Dyke Road, Suite 100
Bad Axe, MI 48413-9800

Main phone: ,

VA health connect:

Mental health care:

Bad Axe VA Clinic

11775 North Isabella Road
Clare, MI 48617-9186

Main phone: ,

VA health connect:

Mental health care:

Building entrance and sign

701 US Highway 31 South
Traverse City, MI 49685-8016

Main phone: ,

VA health connect:

Mental health care:

Colonel Demas T. Craw VA Clinic, Traverse City

1905 North Mitchell Street
Cadillac, MI 49601-1139

Main phone: ,

VA health connect:

Mental health care:

Duane E. Dewey VA Clinic outdoor signage

1680 Hartwick Pines Road
Grayling, MI 49738-9237

Main phone: ,

VA health connect:

Mental health care:

Grayling VA Clinic

180 North State Street
Alpena, MI 49707-2847

Main phone: ,

VA health connect:

Mental health care:

Lieutenant Colonel Clement C. Van Wagoner Department of Veterans Affairs Clinic

2782 South Otsego Avenue
Gaylord, MI 49735-9404

Main phone: ,

VA health connect:

Mental health care:

Navy Corpsman Steve Andrews Department of Veterans Affairs Health Care Clinic, formerly Gaylord VA Clinic

5671 Skeel Avenue, Suite 4
Oscoda, MI 48750-1535

Main phone: ,

VA health connect:

Mental health care:

Oscoda Community Based Outpatient Clinic

5739 Highway M-68
Indian River, MI 49749

Main phone: ,

VA health connect:

Mental health care:

Building entrance.

2830 McCarty Road
Saginaw, MI 48603-2441

Main phone: ,

VA health connect:

VA Saginaw North Clinic

4241 Barnard Road
Saginaw, MI 48603-1308

Main phone: ,

VA health connect:

Saginaw VA Clinic

Other nearby VA locations