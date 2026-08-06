Leadership
Find contact information for members of Salisbury VA Health Care System's leadership team.
Acting Executive Director
VA Salisbury health care
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Acting Associate Director, Assistant Director
VA Salisbury health care
Chief of Staff
VA Salisbury health care
Executive Nurse/Associate Director for Patient Care Services
VA Salisbury health care
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Assistant Director; Administrator, Charlotte Health Care Center and Charlotte Community-Based Outpatient Clinic
VA Salisbury health care
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Assistant Director; Administrator, Kernersville Health Care Center
VA Salisbury health care
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