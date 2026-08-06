Skip to Content

Leadership

Find contact information for members of Salisbury VA Health Care System's leadership team.

David Collins

Acting Executive Director

VA Salisbury health care

Phone:

Lily Laurer poses for an official portrait.

Acting Associate Director, Assistant Director

VA Salisbury health care

Man in a dark suit, red-striped tie, and glasses, standing in front of an American flag.

Chief of Staff

VA Salisbury health care

Portrait of a smiling woman in a red blazer in front of an American flag.

Executive Nurse/Associate Director for Patient Care Services

VA Salisbury health care

Phone:

Thomas Streater official portrait

Assistant Director; Administrator, Charlotte Health Care Center and Charlotte Community-Based Outpatient Clinic

VA Salisbury health care

Phone:

Lori Fox poses for a photo in front of the U.S. flag.

Assistant Director; Administrator, Kernersville Health Care Center

VA Salisbury health care

Phone: