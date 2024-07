Lactation Support Group

When: Fri. Jul 12, 2024, 11:00 am – 12:00 pm PT Repeats Where: 2nd Floor, Room 2025 8875 Aero Drive San Diego, CA Get directions on Google Maps to Kearny Mesa VA Clinic Cost: Free





Join our community and connect with other parents who share similar experiences.

VA San Diego's goal is to empower Veteran moms and moms-to-be with the knowledge and confidence they need on their journey of breastfeeding.

Walk-ins or appointment.

Schedule by calling the Veterans’ Call Center at 858-552-7475. No consult necessary.

For questions or further information, contact Kristina Waite, RD/N, CLC at 858-239-3990 or 619-400-5072.

