Women Veteran care
VA San Diego health care supports the health, welfare, and dignity of female Veterans and their families by ensuring equal access to timely, sensitive, and quality care. A Women Veterans Program Manager can help you get the services you need.
Connect with a Women Veterans Program Manager
Heather Arbogast RN, BSN, AMB-BC, MHA
Women Veterans Program Manager
VA San Diego health care
Phone:
Email: SDCVAMCWomensHealth@va.gov
Care we provide at VA San Diego health care
Our women's health program offers women Veterans comprehensive care, including:
- Primary care
- Gynecology
- Maternity care, childbirth education classes, and postpartum support
(POC: Melanie Krupa-Kelly RN, MSN, Maternity Care Coordinator)
- Ultrasounds and mammograms
- Mental health care and counseling
- Lifestyle wellness services